"몇 달밖에 못 산다 했는데"…시한부 남성, 8억원 복권 당첨

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 시한부 판정을 받은 호주 남성이 거액의 복권에 당첨, 남은 삶에 뜻밖의 위로를 얻게 됐다.

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뉴스닷컴 등 호주 매체들에 따르면 서호주에 거주하는 50대 남성은 23일(현지시각) 진행된 '로터리웨스트 토요복권' 추첨에서 약 77만 2000호주달러(약 8억 3000만원)에 당첨됐다.

1등 당첨자는 모두 8명으로, 총 600만호주달러(약 64억원)의 상금을 나눠 받게 됐다.

하지만 기쁨 뒤에는 안타까운 사연도 있었다.

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남성은 최근 말기 질환 진단을 받고 수개월밖에 살지 못한다는 판정을 받은 상태였다.

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그는 "씁쓸하면서도 감사한 당첨"이라며 "내가 떠난 뒤에도 가족들이 안정적으로 살아갈 수 있게 됐다"고 말했다.

이어 "웃으며 삶을 마무리할 수 있을 것 같다"며 "빚도 없고 노후 준비도 어느 정도 돼 있었지만 이번 당첨으로 가족들이 훨씬 더 안정된 미래를 갖게 됐다"고 덧붙였다.

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그는 복권 구매 자체를 놓칠 뻔했다고 털어놨다.

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추첨 마감 5분 전인 오후 5시 55분쯤 급하게 복권을 구매했다는 것이다.

그는 "항상 내가 좋아하는 숫자로 한 장, 자동 번호로 한 장을 산다"며 "보통은 첫 번째 자동 번호를 마음에 들어 하지 않아 다시 뽑는데 이날은 시간이 너무 촉박해 그냥 첫 번째 번호를 선택했고 그 번호가 당첨됐다"고 설명했다.

부부는 특히 당첨 번호가 적힌 줄 번호가 '16번'이었다는 사실에 더욱 놀랐다고 전했다.

아내는 "우리가 16일에 결혼했고, 결혼 10년 1주일 만에 이런 행운이 찾아왔다"며 "정말 평생 잊지 못할 기억"이라고 말했다. 이어 "이제야 남편을 백만장자라고 부를 수 있게 됐다"고 말했다.

부부는 당첨금으로 비즈니스석 항공권을 구매해 동부 지역 가족들을 만나러 갈 계획이다.

남성은 "건강 문제 때문에 가족들을 다시 만나기 어려울 거라고 생각했는데 이번 기회가 너무 특별하다"며 "힘든 상황에 있는 가족들을 도울 수 있게 돼 기쁘다"고 말했다.

로터리웨스트 측 관계자는 "인생을 바꾸는 거액 당첨자를 만나는 일은 늘 감동적이지만, 돈으로도 바꿀 수 없는 것들이 있다는 사실을 다시 느끼게 한 사연이었다"고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com