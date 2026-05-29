"여성호르몬 노출 기간 짧을수록 폐경 후 심부전 위험↑"

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 늦은 초경이나 이른 폐경, 짧은 가임 등으로 인해 여성호르몬에 노출된 기간이 짧을수록 폐경 후 심부전 발생 위험이 높아지는 것으로 나타났다.

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인제대학교 상계백병원(원장 배병노) 산부인과 육진성 교수 연구팀이 국민건강보험공단 빅데이터를 활용해 한국 폐경 여성 369만여 명을 분석한 결과다.

심부전은 심장이 몸에 필요한 만큼 혈액을 충분히 보내지 못하는 상태를 말한다. 고혈압, 당뇨병, 비만, 관상동맥질환, 심근경색, 심장판막질환 등이 주요 위험요인으로 알려져 있으며, 이번 연구에서는 여성의 초경·폐경 시기, 가임 기간, 호르몬 치료 등 여성 고유의 생식력 관련 요인도 폐경 후 심부전 위험과 연관될 수 있음이 확인됐다.

이번 연구는 인제대학교 상계백병원 산부인과 육진성 교수(공동 교신저자), 국민건강보험공단 빅데이터연구개발부 김록영 부장(제1저자), 미국 콜로라도대학교 의과대학 심장내과 김병규 교수(공동 교신저자)가 공동으로 수행했다.

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연구팀은 국민건강보험공단 데이터베이스를 활용해 2009년부터 2012년 사이 국가 건강검진을 받은 40~79세 폐경 여성 중 과거 심부전이나 주요 심장질환 병력이 없고 난소와 자궁이 보존된 369만 2157명을 대상으로 분석했다. 대상자는 중앙값 기준 약 10년간 추적 관찰했으며, 이 기간 동안 4만 8640명이 심부전으로 입원했다.

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분석 결과, 여성호르몬에 대한 생애 노출 기간이 짧을수록 폐경 후 심부전 위험이 높아지는 경향이 확인됐다. 초경 연령이 17세 이상으로 늦은 여성은 13~16세에 초경을 시작한 여성보다 심부전 위험이 약 1.10배 높았다. 폐경 연령이 40~44세로 이른 여성은 50~54세에 폐경한 여성보다 심부전 위험이 약 1.23배 높았으며, 전체 가임 기간이 30년 미만인 여성은 40년 이상인 여성보다 심부전 위험이 약 1.28배 높았다.

반면, 경구피임약 복용이나 폐경호르몬치료 등 외부 호르몬 노출 경험이 있는 여성에서는 심부전 위험이 상대적으로 낮게 관찰됐다. 경구피임약을 1년 이상 사용한 여성은 비사용자보다 심부전 위험이 약 0.94배였고, 폐경호르몬치료를 5년 이상 받은 여성은 비사용자보다 약 0.78배로 분석됐다. 다만 이번 연구는 관찰연구로 호르몬 치료가 심부전 위험을 직접 낮춘다는 인과관계를 입증한 것은 아니며, 치료 여부는 개인의 건강 상태와 위험요인을 종합적으로 고려해 결정해야 한다.

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심부전이 발생한 여성 환자군의 사망 위험에서도 비슷한 경향이 나타났다. 심부전으로 입원한 여성 중 경구피임약 또는 폐경호르몬치료 경험이 있는 경우 사망 위험이 상대적으로 낮았고, 늦은 초경이나 이른 폐경, 짧은 가임 기간을 경험한 경우 더 높은 사망 위험과 연관된 것으로 분석됐다.

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육진성 교수는 "이번 연구는 한국인 여성을 대상으로 여성 고유의 생식력 관련 인자와 호르몬 치료가 심부전 발생에 미치는 장기적 영향을 아시아 최대 규모의 코호트 조사를 통해 분석했다는 점에서 학술적 가치가 높다"고 설명했다.

이어 "여성의 초경 및 폐경 시기, 가임 기간 등의 정보는 환자에게 부담을 주지 않고도 향후 심부전 발생 위험도를 예측하고 고위험군을 조기에 선별할 수 있는 간단하면서도 유용한 지표가 될 수 있다"며, "다만 임상 현장에서 호르몬 치료 등을 결정할 때는 개인의 심혈관 건강 상태를 종합적으로 고려해 다각도로 접근해야 한다"고 밝혔다.

이번 연구 논문은 심장학 분야에서 세계적으로 권위 있는 학술지 중 하나로 꼽히는 'European Heart Journal'(인용지수 35.7) 온라인판에 최근 게재됐다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

자료출처='European Heart Journal