"타이어 파손" 日 여객기 또 비상착륙…같은 공항 활주로서 이상 발견

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 일본에서 여객기가 타이어 손상 가능성 때문에 긴급 착륙하는 일이 또다시 벌어졌다.

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NHK 등 일본 매체들에 따르면 29일 오전 도쿄 하네다공항을 출발해 가고시마로 향하던 일본항공(JAL) JAL645편이 타이어 손상 가능성으로 비상사태를 선포한 뒤 나리타공항에 긴급 착륙했다.

기체는 당초 하네다공항으로 회항을 시도했으나 이후 착륙 목적지를 나리타공항으로 변경했다.

앞서 여객기가 이륙했던 하네다공항 활주로에서는 타이어 파편으로 추정되는 잔해가 넓게 발견됐다.

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실제 긴급 착륙한 당시 항공기 타이어 일부가 파손된 상태였던 것으로 알려졌다.

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해당 항공편에는 승객과 승무원 등 총 226명이 탑승하고 있었으며 현재까지 부상자나 건강 이상자는 확인되지 않은 것으로 전해졌다.

일본 국토교통성과 공항 당국은 타이어 손상 원인을 조사 중이다.

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이에 앞서 지난 25일 오후엔 도쿄 하네다공항을 출발해 후쿠오카로 향하던 '스카이마크항공(Skymark Airlines) 여객기가 하네다공항을 이륙하자마자 되돌아왔다.

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이 역시 활주로에 떨어진 타이어 고무 조각으로 인해 해당 비행기의 타이어 파열 가능성이 제기됐기 때문이었다.

착륙 후 확인 결과 항공기 뒤쪽 왼편 타이어 일부가 찌그러진 상태였던 것으로 전해졌다.

당시 항공기에는 승객과 승무원 등 총 169명이 탑승하고 있었지만, 부상자는 발생하지 않았다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com