9인승 승합차에 16명 탑승…추돌 사고로 13명 사망

사진출처=바이두

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국의 한 고속도로에서 정원을 초과해 승객을 태운 불법 영업 승합차가 화물차와 추돌해 13명이 숨지는 대형 사고가 발생했다.

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펑파이신문 등 중국 매체들에 따르면 28일 새벽 2시 40분쯤 허난성 난양시 퉁바이현 구간 고속도로에서 승합차가 앞서가던 트레일러 화물차를 추돌했다.

이 사고로 운전자 1명과 승객 10명이 현장에서 숨졌고, 병원으로 이송된 승객 2명도 치료 중 사망했다. 어린이 1명을 포함한 부상자 3명은 병원에서 치료를 받고 있으며 생명에는 지장이 없는 상태로 알려졌다.

사고 희생자가 많은 이유는 정원을 훨씬 초과했기 때문이었다.

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해당 승합차는 정원이 9명이었지만 당시 운전자 포함 총 16명이 탑승하고 있었던 것으로 조사됐다. 차량 내부에는 추가 좌석까지 설치돼 있었던 것으로 전해졌다.

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또한 사고 차량은 불법 운송을 한 것으로 드러났다.

현지 SNS에는 사고 이전 '카풀' 광고 게시물이 다수 올라왔던 것으로 알려졌다. 요금은 약 200위안(약 4만원)수준이었다.

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한 운전기사는 "대형 사고 이후 수십 대 차량이 운행 중단 통보를 받았다"며 "대부분 정식 면허를 받지 못한 차량들"이라고 밝혔다.

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당국은 과적·과속·과로 운전 등 불법 행위를 집중 단속하고 여객·화물 차량에 대한 관리도 강화할 방침이라고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com