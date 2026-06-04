[경마] 한국마사회, '찾아가는 심판위원' 설명회 개최를 통한 경마 팬과의 만남

찾아가는 심판위원 프로그램에 참가한 서울심판전문 이영우 심판위원이 고객에게 경주 심의과정 및 제재 기준에 관해 설명하고 있다. 사진제공=한국마사회

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한국마사회(회장 우희종)는 지난 5월 29일 영등포지사 대강당에서 경마 팬을 대상으로 '찾아가는 심판위원' 설명회를 개최했다고 밝혔다.

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이번 행사는 경주의 공정성을 판가름하는 심판위원의 역할과 심의 과정을 경마 팬에게 직접 알리고, 한국마사회 심판 자문위원으로 새롭게 활동을 시작한 박태종 전 기수와의 만남을 마련하기 위해 기획됐다. 심판위원이 고객 접점인 지사를 직접 찾아 소통에 나섰다는 점에서 의미가 있다.

설명회에서는 서울심판전문 부서의 이영우 심판위원이 심판위원의 역할과 고유 업무, 매 경주 심의 과정과 제재 기준, 이를 적용하는 절차를 직접 설명했다. 일반 고객에게 다소 어렵게 느껴질 수 있는 심의 절차 전반에 대한 궁금증과 오해를 해소하는 자리였다.

이어 국내외의 경주 불성립·실격 처분·순위 변경 및 미변경 사례를 담은 영상을 공개하고, 우리나라 경마 심의 제도를 소개하는 시청각 자료를 활용해 참석자의 이해를 도왔다.

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또한 경주용 장구, 경주마와 기수의 약물검사, 전·후 검량 등 경마 팬들이 관심을 갖는 주요 경마 규정을 소개하고, 별도의 질의응답 시간을 마련해 심판위원과 참석자 간 논의를 진행했다.

찾아가는 심판위원 프로그램에서 서울심판전문 박태종 위원이 경주 비하인드 스토리를 설명하고 있다. 사진제공=한국마사회

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이번 설명회에는 한국 경마 역사상 최다승 달성이라는 전무후무한 기록을 세운 전직 기수 출신 박태종 자문위원이 자리를 빛냈다. 한국 경마의 전설 박태종 위원이 경주로 위에서 펼쳐졌던 생생한 비하인드 스토리와 심판위원이 되어 바라보는 경마의 세계 등 현장감 넘치는 이야기와 경마 팬들이 궁금해했던 부분에 대한 답변을 중심으로 진행되어 경마 팬들로부터 호응을 얻었다.

설명회에는 사전 접수한 선착순 30명과 현장 접수 참석자가 함께했다. 한국마사회는 참석자 전원에게 박태종 기수 기념 키링과 한국마사회 캐릭터 기념품을 증정했다.

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한국마사회 송대영 경마본부장은 "경마가 투명하고 공정하게 진행되기 위해서는 심판위원의 공정한 심의 및 일관성 있는 제재 기준뿐 아니라 경마 팬들과의 끊임없는 소통과 신뢰가 필수적"이라며, "이번 영등포지사 방문을 시작으로 앞으로도 대고객 소통 중심의 행사를 지속적으로 확대해 경마 시행의 신뢰도를 제고해 나갈 것"이라고 강조했다.

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이원만 기자 wman@sportschosun.com