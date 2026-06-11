한국마사회 렛츠런파크 서울, 과천시민 초청행사 개최한국마사회 렛츠런파크 서울, 과천시민 초청행사 개최

과천시민 초청행사에 참가한 한 어린이가 말에게 당근을 주고 있다. 사진제공=한국마사회

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한국마사회(회장 우희종)가 과천시민들의 가족 복지를 증진하고 말산업을 활용한 차별화된 여가문화를 제공하기 위해 지난 6일 과천시민 초청행사를 시행했다고 밝혔다.

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초청행사는 말 먹이주기 등을 포함한 마방체험, 말 동물병원 및 말발굽클리닉 탐방, 말박물관 내 전시관람 등의 순으로 진행되며 어린이를 포함한 가족단위 참가자들의 높은 호응을 얻었다.

지난 3월 과천시가족센터와 지역 공동체 활성화를 위한 업무협약을 체결한 바 있는 한국마사회는 이번 행사를 시작으로 총 3회에 걸쳐 109명의 과천시민들을 만날 예정이다.

한편 한국마사회는 렛츠런파크 서울의 녹지공간을 활용해 벚꽃축제를 비롯한 계절별 이벤트를 시행하는 등 공공성과 레저성을 겸비한 도심 속 여가공간 역할을 수행해 오고 있다. 또한 가족공원 개념인 포니랜드에서는 포니 먹이주기, 승마체험 등도 시행되고 있어 주말 가족나들이 장소로도 각광받고 있다.

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한국마사회 관계자는 "렛츠런파크 서울은 경마, 승마 이외에도 다양한 문화여가 콘텐츠 제공을 통해 보다 많은 시민분들에게 레저향유의 기회를 나누기 위해 노력하고 있다"며 "앞으로도 지역주민들과의 소통과 교류를 강화해 지역에 꼭 필요한 여가활동을 지원해 나가겠다"고 밝혔다.

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이원만 기자 wman@sportschosun.com