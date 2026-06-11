하나이비인후과병원, AI로 병원 행정 혁신…대화형 데이터 비서 'HANA-i' 자체 개발

[스포츠조선 장종호 기자] 하나이비인후과병원(병원장 이상덕)이 인사·교육·직원 건강관리 등 핵심 행정 업무 전반에 인공지능(AI)을 적용한 통합 관리 시스템을 자체 개발해 운영에 들어갔다.

Advertisement

반복적이고 분산돼 있던 행정 업무를 하나의 지능형 플랫폼으로 묶어, 데이터 기반의 신속한 의사결정과 업무 효율화를 동시에 구현했다는 점에서 의미가 있다.

이번 시스템은 ▲종합인사관리 ▲의료기관 법정·필수교육 관리 ▲직원 건강검진 관리 ▲대화형 AI 데이터 비서 'HANA-i' 등 4개 모듈로 구성된다. 4개 모듈 모두 AI 코딩 기술을 활용해 개발됐으며, 특히 HANA-i는 AI가 시스템 자체에 탑재된 핵심 결과물이다.

이번 시스템에서 가장 주목할 모듈은 대화형 AI 비서 HANA-i(Intelligent Assistant)다. 직원이 "올해 입사한 직원 명단을 알려줘", "간호팀 인원 현황을 알려줘", "감염관리 교육 미이수자가 누구야?"와 같이 일상적인 한국어 문장으로 질문하면, AI가 이를 자동으로 데이터베이스 조회 명령으로 변환해 결과를 찾아내고 그 의미까지 알기 쉽게 풀어 설명한다. 조회 결과는 버튼 한 번으로 엑셀 파일로 내려받을 수 있어, 별도의 전산 지식 없이도 누구나 필요한 데이터를 즉시 확인할 수 있다.

Advertisement

하나이비인후과병원 전산팀 김원준 대리는 "HANA-i는 데이터 조회(읽기)만 가능하도록 설계해 데이터의 수정·삭제를 원천 차단했고, 주민등록번호·계좌번호 등 민감 개인정보는 조회 자체가 자동으로 차단되도록 안전장치를 내장했다"며 "모든 증명서 발급 이력은 발급자·일시·IP까지 기록·추적되도록 해, 편의성과 보안성을 동시에 확보하는 데 가장 큰 비중을 뒀다"고 설명했다.

Advertisement

나머지 세 모듈도 기존 수작업 중심의 행정 업무를 자동화했다. 종합인사관리는 임직원의 인사정보·사진·경력·근속연수를 통합 관리하고 인사기록부와 재직증명서를 자동 출력한다. 교육관리는 직무(예: 간호·의사)에 따라 법정·필수교육 대상자를 자동 판별하고 부서별 이수율을 자동 산출한다. 건강검진 관리는 일반·특수·잠복결핵 등 검진 유형을 통합 관리하고 검사·영상 결과를 연동한다.

하나이비인후과병원은 앞으로 AI 기반 행정 자동화의 적용 범위를 단계적으로 확대해, 직원은 본연의 업무에 집중하고 환자는 더 나은 서비스를 받을 수 있는 환경을 만들어 나간다는 방침이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com