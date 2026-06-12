농어촌 청소년 진로·진학 지원에 자립준비청년 금융교육까지…카드업계, 미래 세대 위한 교육 관련 사회공헌활동 이어져

◇KB국민카드의 '농어촌 중고교 교육 정보 지원 사업'. 이미지제공=KB국민카드

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미래 세대를 위한 카드업계의 교육 관련 사회공헌활동이 이어지고 있다.

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KB국민카드는 농어촌 지역 청소년들의 교육 정보 접근성 제고와 진로·진학 지원에 나선다.

사회공헌활동의 일환으로 전국 군 단위 중·고등학교 616개교에 교육 전문지를 제공해 최신 입시 및 진로 정보를 지원하고, 농어촌 지역 중·고등학생을 대상으로 1:1 화상 진로·진학 상담 프로그램도 함께 운영한다.

지역적 한계로 입시 정보 접근이 어려운 학생들에게 맞춤형 진학 정보를 제공하고, 진로 설계에 실질적인 도움을 줄 것으로 기대된다.

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KB국민카드 관계자는 "지역에 따라 교육 정보 접근 환경이 달라지는 상황 속에서 농어촌 학생들이 보다 다양한 진로·진학 정보를 접하고 자신의 미래를 설계할 수 있도록 지원하고자 했다"고 전했다.

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신한카드는 미래 세대들에게 경제 지식과 금융 역량을 심어주기 위해 아동·청소년을 위한 '아름인 금융교실', '아름인 금융탐험대'를 운영 중이다. 또한 자립준비청년과 가족돌봄청년을 대상으로 '아름인 금융 아카데미'도 진행한다. 지원금 관리, 저축, 투자, 신용관리 등 맞춤형 금융교육을 제공하고 있다.

현대카드는 2015년부터 금융감독원이 주관하는 '1사1교 금융교육'을 통해 총 800회가 넘는 교육을 진행했으며, 누적 수혜 학생 수는 3만명을 넘어섰다. 특히 노트북이나 태블릿을 활용해 학급 간 실시간 금융 상식 대결(반 대항전)을 펼치거나, 게임 룰을 접목한 게이미피케이션(Gamification) 콘텐츠를 적극 도입해 주목받은 바 있다.

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업계 관계자는 "카드업계의 교육 사회공헌은 금융사의 전문성을 살린 '금융·경제 교육'과 소외 지역·계층의 기회 불균형을 해소하는 '진로·디지털 교육'을 중심으로 이루어지고 있다"고 전했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com