월드컵 개막…오전 시간 '집관족' 겨냥 유통업계 프로모션 경쟁 한창

'2026년 북중미월드컵'이 개막했다.

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글로벌 축구 축제가 시작되면서, 오전 시간 집에서 경기를 관람하는 '집관족'들을 위한 유통업계의 다양한 프로모션 경쟁이 한창이다.

◇'집관족'을 위한 이마트 주요 행사 상품. 이미지 제공=이마트

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이마트는 17일까지 맥주와 간편식, 안주류 등 집관 필수 먹거리 행사를 진행한다. 수입 맥주 18종은 '5캔 골라담기' 프로모션을 비롯, '바삭 후라이드 통다리(5입)'와 '바질 크림치즈 피자'도 신세계포인트 적립 시 할인 판매하며, 베스트 모둠초밥(18입)을 신세계포인트 적립시 30% 할인한다. 멕시코 대표 먹거리 타코를 건강식으로 재해석한 '타코랩 파티팩'은 신세계포인트 적립시 3000원 할인하고, '피코크 볼로네제 치즈 페스츄리 피자'와 '피코크 통치즈 스틱' 역시 신세계포인트 적립 시 30% 할인, e머니 적립 혜택도 제공한다.

한편 대형 TV 구매 혜택도 마련했다. 이마트, 트레이더스, 일렉트로마트에서는 오는 17일까지 '프리미엄 TV 페스타'를 열고 삼성전자, LG전자 행사 TV 구매 고객을 대상으로 추첨을 통해 'LG 스탠바이미 2', '삼성 더 무빙스타일' 등을 경품으로 제공한다.또한 TV 등 대형 가전 상품을 행사카드로 구매 시 신세계상품권 최대 80만원을 포함해 이마티콘 등 다양한 혜택도 증정한다.

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이마트 에브리데이 역시 행사에 동참한다. 16일까지 6일간 당도선별 수박, 청송 보조개 사과, 유기농 제스프리 썬골드키위를 신세계포인트 적립시 5000원 할인하며, 축산 냉동 전품목(한우, 돈육, 계육 등)을 신세계포인트 적립시 최대 30% 할인 판매한다. 또, 칭타오 캔맥주 5종을 4캔 골라담기 행사를 통해 할인 판매하며, 피코크 장충동 쫄깃한 편육(300g), 맛있는 순대(1kg)를 신세계포인트 적립시 30% 할인한다.

◇세븐일레븐의 6월 즉석식품 프로모션. 사진제공=세븐일레븐

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세븐일레븐은 즉석치킨과 즉석피자 할인·증정 프로모션을 진행한다. 6월 한달간 '점보닭다리'와 '단팥찹쌀도넛'에 대해 2+1 행사를 진행하며, '콘소메순살치킨세트' 구매 시 콜라(210ml)를 무료 증정한다. 주요 경기 일정 기간에는 많은 축구팬들이 부담없이 치킨을 즐길 수 있도록 '버팔로윙봉'을 2000원 할인 판매한다. 당일픽업 혜택도 대폭 강화한다. 즉석치킨 11종에 대해 최대 4000원의 할인 혜택을 제공한다.

제휴 할인 행사도 마련했다. 6월 한달간 카카오페이머니 결제시 '통넓적다리치킨스테이크'와 '대왕지파이'를 20% 할인된 가격에 제공하며, 12일부터는 '후라이드한마리720g'를 30% 할인 판매한다. 'ALL페퍼로니피자', '불고기트러플피자' 등 즉석피자 한판 제품 5종 구매 시 콜라(250ml)를 무료 증정하고, 부담없이 즐기기 좋은 '페퍼로니조각피자'와 '콤비네이션조각피자'는 1+1 교차 증정 행사로 운영한다.

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KT알파 쇼핑은 응원 열기를 더할 '골(Goal) 때리는 혜택' 프로모션을 진행한다. 12일부터 30일까지 약 3주동안 KT알파 쇼핑에서 방송상품 구매 시 사용할 수 있는 최대 3만원 혜택의 모바일 10% 할인쿠폰을 증정하며, 방송상품 구매고객 중 총 100명을 추첨해 'BBQ 황금올리브치킨+콜라세트' 기프티쇼를 지급할 예정이다.

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업계 관계자는 "새벽과 아침 경기가 주로 배치되면서, 집관족을 겨냥한 마케팅 품목이 다변화되는 추세다"고 전했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com