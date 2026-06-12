한세엠케이 NBA, 케빈 가넷 팬밋업 성황리 개최

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한세엠케이(각자대표 김지원, 임동환)가 전개하는 NBA가 6월 5일 서울 성수동 NBA 서울 플래그십 스토어에서 NBA 레전드 케빈 가넷(Kevin Garnett) 팬밋업을 성황리에 마무리했다.

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케빈 가넷은 NBA 역사상 최고의 파워포워드 중 한 명으로 평가받는 농구계의 전설이다. 이번 케빈 가넷의방한은 한세엠케이가 NBA를 단순한 패션 브랜드를 넘어 농구 문화를 경험하는 브랜드로 확장해 온 행보의 연장선에 있다.NBA는 2024년 데릭 피셔(Derek Fisher), 지난해 제일런 브라운(Jaylen Brown)에 이어 올해 케빈 가넷까지 글로벌 무대의 농구 레전드들을 잇달아 초청하며 국내 농구 팬과의 접점을 넓혀 왔다. 화면 너머의 스타를 직접 만나는 경험을 통해 농구 팬들에게 차별화된 브랜드 경험을 제공하고, 성수 플래그십을 농구 문화의 거점으로 키워간다는 전략이다.

행사 당일에는 추첨을 통해 선정된 팬들이 NBA 서울 플래그십 스토어에 모여 케빈 가넷을 직접 만나는 특별한 시간을 가졌다. 이번 팬밋업은 NBA 온,오프라인 매장 구매 고객과 NBA Style 멤버십 회원, SNS 이벤트 참여자 등을 대상으로 참가자를 모집했으며, 예상보다 많은 신청자가 몰리며 높은 관심을 모았다. 참가자 선정 작업이 팬밋업 직전까지 이어질 정도로 뜨거운 반응이 이어졌으며, 케빈 가넷의 국내 팬덤 규모를 다시 한번 확인할 수 있었

팬밋업이 마련된 NBA 서울 플래그십 스토어는 지하 1층부터 루프탑까지 세 개 층에 걸쳐 NBA의 헤리티지와 스트리트 감성을 입체적으로 경험할 수 있도록 설계된 공간이다. 제품과 콘텐츠, 공간 경험을 하나로 잇는 '농구 라이프스타일 플랫폼'을 지향하는 브랜드 허브로 자리잡고 있다.

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한세엠케이 NBA 관계자는"앞으로도 성수 플래그십을 거점으로 제품과 공간, 콘텐츠가 하나로 이어지는 농구 라이프스타일 플랫폼을 완성하고 차별화된 경험을 지속적으로 선보이며 농구팬들과 소통을 이어갈계획"이라고 밝혔다.전상희 기자 nowater@sportschosun.com