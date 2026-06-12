"의료 사각지대 건강안전망 역할"…서남병원, 취약계층 대상 방문진료 서비스

2025년 방문진료 현장 모습

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[스포츠조선 장종호 기자] 서울특별시 서남병원(병원장 표창해)이 의료 사각지대를 찾아 지역사회 건강안전망 역할을 한다.

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서남병원은 오는 6월 15일부터 7월 31일까지 여름철 폭염과 집중호우 등 기후재난에 대비해 서울 서남권 의료취약계층을 대상으로 방문진료서비스를 실시한다고 밝혔다.

이번 사업은 서남병원 공공의료본부가 서울시와 함께 지난 2020년부터 6년 연속 추진해온 '서울케어-서남병원 건강돌봄 네트워크 사업'의 일환으로 양천구·강서구·구로구·금천구·영등포구 등 서울 서남권 반지하 주택에 거주하는 독거노인 100여 명을 대상으로 의료·복지·생활안전을 연계한 통합돌봄서비스를 제공하기 위해 마련됐다.

아울러 폭염과 집중호우 등 계절성 재난으로부터 취약계층을 보호하기 위한 선제적 공공의료 활동으로, 지난 4일 오세훈 서울시장이 지방선거 이후 첫 공식 일정으로 열린 여름철 종합대책 점검회의에서 강조한 취약계층 보호와 현장 중심 대응 기조와도 결을 같이한다.

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보건복지부 선정 서울 서남권 지역책임의료기관인 서남병원은 이번 방문진료에서 의사, 간호사, 사회복지사 등 다학제 전문인력으로 구성된 방문진료팀이 대상자의 가정을 직접 찾아 건강상태를 확인하고 특화 진료와 건강상담을 제공하는 방식으로 진행할 예정이다.

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의료진은 기초 신체검진과 활력징후 측정을 통해 건강 상태를 확인하고 질환별 맞춤형 건강교육과 자가 건강관리 상담을 실시한다. 또한 필요시 의료기관, 복지시설, 행정기관 등 지역사회 자원과 연계한 통합돌봄서비스를 지원하고, 폭염 대응을 위한 건강관리KIT를 제공해 의료취약계층의 안전하고 건강한 여름나기를 도울 계획이다.

질병관리청의 2025년 온열질환 응급실감시체계 운영 결과에 따르면 지난해 신고된 온열질환자는 총 4460명으로 전년(3,704명) 대비 20.4% 증가했다. 이 가운데 65세 이상 고령층이 전체 환자의 30.1%를 차지했으며, 인구 10만 명당 신고 환자 수는 80세 이상 고령층에서 가장 높게 나타났다. 이에 따라 의료취약계층을 대상으로 한 선제적 건강관리의 필요성이 더욱 커지고 있다.

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특히 반지하 주거환경에 거주하는 고령층은 폭염과 집중호우 발생 시 건강 악화와 고립 위험이 높아 건강관리와 생활안전 점검이 더욱 중요하다. 이에 서남병원은 방문진료 과정에서 건강 상태뿐 아니라 주거환경과 생활안전 요소까지 함께 살펴 재난 발생 시 신속한 대응이 가능하도록 지역사회 돌봄 체계를 강화해 나갈 예정이다.

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서남병원 장영수 공공의료본부장은 "폭염과 집중호우는 의료취약계층에게 단순한 계절적 불편이 아니라 건강과 생명을 위협하는 재난이 될 수 있다"며 "공공의료는 환자가 병원을 찾기를 기다리는 것이 아니라 가장 도움이 필요한 현장을 먼저 찾아가야 한다"고 말했다.

한편, 서남병원은 2020년부터 서울케어-서남병원 건강돌봄 네트워크 사업을 지속 운영하며 방문진료 총 1033명, 지역사회 자원 연계 563건, 건강관리 물품 1만 6965세트를 지원하는 등 서울시와 함께 서남권 지역책임의료기관으로서 의료사각지대 해소와 지역사회 건강안전망 구축에 앞장서고 있다.

서남병원 표창해 병원장은 "공공병원은 진료실 안에 머무는 의료기관이 아니라 시민의 삶 속으로 찾아가는 의료기관이어야 한다"며 "서남병원은 앞으로도 의료사각지대에 놓인 시민들이 재난 상황에서도 건강한 일상을 유지할 수 있도록 현장 중심 공공의료를 강화하고, 지역사회 건강안전망 역할을 다하겠다"고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com