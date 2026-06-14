2026 여행가는 달 효과…인구감소지역 철도 이용객 증가

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최근 진행된 철도 연계 여행 프로모션을 통해 지역 방문객이 크게 증가한 것으로 나타났다.

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14일 한국철도공사(코레일)에 따르면 문화체육관광부가 주최하고 한국관광공사가 주관한 '2026 여행가는 달 기차여행상품 특별할인' 행사 결과, 총 13만4000여 명이 이용했다.

기차여행상품 특별할인은 문화체육관광부와 한국관광공사의 지원으로 지난 4월 1일부터 5월 31일까지 진행됐다. 행사 기간 동안 '인구감소지역 자유여행상품' 열차 운임 100% 상당 할인쿠폰 제공, 테마열차 50% 할인, 자유여행 패스 '내일로' 2만 원 할인 등의 혜택이 제공됐다.

눈길을 끄는 점은 인구감소지역 방문객 수다. 전체 이용객 13만4000여 명 가운데 인구감소지역 자유여행상품 이용객은 5만1000여 명에 달했다. 전국 42개 인구감소지역 방문 인증 고객에게 열차 운임 전액을 환급하는 방식으로 진행됐으며, 이용객 수는 지난해 같은 기간(1618명) 대비 약 31배 급증했다는 게 코레일의 설명이다.

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가장 많이 찾은 지역은 경남 밀양(5773명), 전북 익산(4151명), 강원 삼척(4130명), 전북 남원(3378명), 강원 영월(2644명) 순으로 집계됐다.

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테마열차 50% 할인 혜택 이용객은 7만900여 명으로, 전년 대비 92% 증가했다. 테마열차는 동해산타열차, 백두대간협곡열차, 서해금빛열차, 남도해양열차 등이다. 이용객들은 강원도 분천역(4912명), 철암역(4711명), 순천역(4574명), 군산역(4440명), 전주역(4302명) 등을 많이 찾았다.

이민성 코레일 고객마케팅단장은 "다양한 여행상품을 개발해 지역 관광 활성화에 앞장서겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com