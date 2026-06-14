에버랜드 가든패스 활용법 "여름철 매실따기 이색체험 즐겨요"

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에버랜드가 지난 12일부터 사흘간 700여 그루의 매화나무가 가득한 하늘정원길에서 매실따기 체험 프로그램을 진행했다고 14일 밝혔다.

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에버랜드에 따르면 매실따기 체험프로그램의 참여자는 300여명으로, 수확용 가방에 매실을 담으며 수확의 즐거움을 경험했다. 매실 수확과 함께 정원의 또 다른 매력을 느낄 수 있는 여름꽃과 식물의 압화 체험도 진행됐다. 에버랜드의 매실따기 체험 프로그램은 매실따기 체험은 올해 1주년을 맞은 에버랜드의 사계절 정원 구독 서비스 '가든패스(Garden Pass)' 멤버십 프로그램 중 하나다. 가든패스는 에버랜드를 이용하며 매화, 벚꽃, 튤립, 장미 등 계절별 식물과 비밀의 은행나무숲 트레킹, 단풍 캠프닉, 전문가 특별 도슨트 프로그램 등 다양한 정원 콘텐츠를 연중 몰입감 있게 경험할 수 있는 구독형 서비스다.

에버랜드는 가든패스 이용자를 대상으로 지난해에도 매실따기 체험을 진행했으며, 계절에 따른 이색 녹색관광 콘텐츠를 선보이고 있다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com