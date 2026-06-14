소화불량인 줄 알았는데 '복막암'…난소암과 발병 원인 비슷

자료사진 출처=픽사베이

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[스포츠조선 장종호 기자] 50대 직장인 A씨는 몇 달 전부터 아랫배가 유독 나오는 느낌을 받았다. 체중은 크게 늘지 않았는데 배만 단단하게 불러오고 속이 더부룩했다.

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처음엔 "폐경 앞두고 살찌나 보다"하고 넘겼다. 그런데 식사량이 줄었는데 금방 배가 차는 조기 포만감이 생겼고, 바지 허리가 갑자기 꽉 끼기 시작했다. 소화제만 반복해서 먹다가 어느 날 배가 팽팽하고 숨이 찬 느낌이 들어 병원을 찾았다.

검사 결과 복수(배 안에 물이 참)가 확인됐고, 정밀검사 끝에 복막암 진단을 받았다.

A씨처럼 평소에 많이 먹은 것도 아닌데 배가 자주 부르고 더부룩하면, 스트레스를 많이 받아서 그런 것이라 여기고, 며칠이면 나아질 것이라 생각하게 된다. 하지만 배가 금방 부르고, 식사량과 무관하게 속이 답답하며, 가스가 찬 듯한 불편감이 수주 이상 반복된다면 단순한 소화 장애로만 보기 어렵다. 드물지만 이러한 증상이 복막암의 초기 신호로 나타날 수 있기 때문이다.

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복막은 위·장·자궁·방광 등 복부 장기를 넓게 감싸는 얇은 막으로, 장기들이 서로 달라붙지 않고 부드럽게 움직일 수 있도록 윤활 역할을 하는 조직이다. 복막암은 이러한 복막에서 발생하는 암으로, 특히 원발성 복막암은 난소에 뚜렷한 종양이 없거나 미세한 변화만 있는 상태에서 복막 자체에서 발생하는 질환이다.

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복막암의 가장 큰 특징은 증상이 지나치게 흔하게 느껴진다는 점이다. 배가 자주 부르고 더부룩한 느낌, 식사 후 쉽게 포만감을 느끼는 상태, 가스가 찬 것 같은 불편감, 변비나 설사, 식욕 저하, 이유 없는 체중 변화 등은 누구나 일상에서 경험할 수 있는 증상이다.

이 때문에 대부분은 이를 질환의 신호로 인식하지 못하고 자연스럽게 지나치게 된다. 그러나 복막암에서 중요한 판단 기준은 증상의 종류가 아니라 그 증상이 얼마나 지속되고 반복되는가에 있다. 증상이 반복적으로 나타나고 시간이 지나도 사라지지 않는다면, 몸이 보내는 신호일 가능성을 고려해야 한다.

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복막암은 난소암과 유사한 원인을 가지는 것으로 알려져 있으며, BRCA1·BRCA2 유전자 변이가 있는 경우 발생 위험이 증가할 수 있다. 또한 예방적 목적이나 양성 질환 치료를 위해 양측 난소를 제거한 경우에도 복막암이 발생할 수 있다. 이는 복막과 난소가 발생학적으로 유사한 기원을 가지기 때문으로 설명된다.

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진단을 위해서는 초음파·CT·MRI 등 영상 검사와 종양표지자 검사를 통해 복강 내 상태를 평가하며, 최종 확진은 수술을 통해 이루어진다. 치료의 핵심은 수술로 가능한 한 많은 암 조직을 제거한 뒤 항암치료를 병행하는 것으로, 종양 제거의 범위가 치료 결과에 직접적인 영향을 미친다. 치료 방향은 환자의 상태와 질환의 진행 정도에 따라 달라지므로, 의료진과의 충분한 상담을 통해 결정하는 것이 필요하다.

순천향대서울병원 외과(간담췌외과) 유대광 교수는 "복막암의 초기 증상이 소화불량이나 복부 팽만감처럼 매우 흔하게 나타나기 때문에 환자 스스로 질환을 의심하기 어려운 경우가 많다"며, "최근 로봇수술의 발전으로 로봇수술기구의 관절을 이용해서 더 깊고 위험한 곳의 병변까지 수술이 가능하고 복부에 1~2개의 구멍만 뚫고도 수술적인 절제가 가능하여 수술 후 더 빠른 회복이 가능해졌으며, 특히 복막암의 간 전이의 경우 로봇 간 절제술을 통해 정교하고 안전한 절제가 가능하다"고 말했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com