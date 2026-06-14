횡단보도에서 노을 촬영 여성, 결국 사고…누구 잘못?

사진출처=웨이보

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[스포츠조선 장종호 기자] 횡단보도 위에 멈춰 서서 노을을 촬영하던 여성이 차와 부딪힌 사고를 두고 논란이 일고 있다.

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차이나닷컴 등 중국 매체들에 따르면 지난 8일 베이징의 한 도로 횡단보도에서 여성 A씨가 휴대전화로 저녁 노을을 촬영하기 위해 잠시 멈춰 서 있던 중 회전하던 차량에 치이는 사고를 당했다.

공개된 현장 영상을 보면 A씨는 차량과 부딪힌 후 주저앉았고, 운전자는 곧바로 차량을 멈추면서 큰 부상으로 이어지지는 않았다.

사고 이후 중국 온라인에서는 보행자 안전 의식을 둘러싼 논란이 이어졌다.

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네티즌들은 "노을은 아름답지만 생명이 더 중요하다", "도로를 전망대처럼 이용해선 안 된다", "횡단보도에서는 빨리 건너야 한다"는 반응을 보였다. 일부에서는 "운전자가 못 봤다는 게 이해 안 된다", "교차로 횡단보도에서는 일단 멈춰야 한다" 등 운전자를 지적하는 주장도 제기했다.

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경찰은 "보행자는 횡단보도에서 신속히 이동해야 한다"면서 "횡단보도 위에서 머무르거나 사진 촬영, 장난 등을 하지 말고 빠르게 통행해야 한다"고 강조했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com