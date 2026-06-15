스타벅스 코리아, 22일 영업 조기 종료 후 역사 인식·사회적 감수성 교육 진행…정용진 신세계 회장·이마트부문 임직원도 수강

스타벅스 코리아는 물론 정용진 신세계그룹 회장을 비롯한 이마트부문 경영진과 임직원들도 역사 인식 및 사회적 감수성 교육을 받는다.

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스타벅스 코리아 매장 근무 파트너들은 22일 오후 3시 조기에 영업을 종료하고, 점포별로 17일 진행한 교육 영상을 시청하는 방식으로 역사 의식과 사회적 감수성 교육을 받는다. 스타벅스 코리아의 모든 매장이 일제히 영업을 조기 종료하는 것은 1999년 오픈 이후 처음으로, 이번 마케팅 사태를 엄중히 받아들이고 재발하지 않도록 하겠다는 의지를 보여주는 것이라는 설명이다.

정용진 회장은 오는 24일 열리는 사장단 회의 진행에 앞서 대표들과 함께 역사 인식과 사회적 감수성 교육을 받는다. 이는 정 회장이 이번 사태 이후 대국민 사과 등을 통해 밝힌 "저도 역사 교육을 받겠다"고 한 약속을 이행하는 동시에 모든 경영진들이 책임지겠다는 의지를 다시 한번 공고히 하는 것이다.

이마트부문의 다른 계열사 직원들은 오는 7월 1일부터 2주에 걸쳐 온라인 이러닝 교육을 통해 같은 교육을 수강하게 된다.

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한편, 이번 역사 인식 교육은 오제연 성균관대 사학과 교수가 맡는다. 오 교수는 한국현대사를 주 분야로 연구한 역사학자로, 이번 강연에서는 1950년대 이후 발생한 주요 근현대사 사건들을 되짚어보는 한편, 이를 어떻게 올바로 인식해야 하는지에 대해 강연한다. 사회적 감수성 교육은 구정우 성균관대 사회학과 교수가 진행한다. 이 교육은 기업이 마케팅 등 기업 활동을 함에 있어 역사와 노동, 젠더, 인권 등 사회적 이슈를 어떻게 고려하고 유의해야 하는지에 대해 공유하는 시간이다.

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신세계그룹은 이번 역사 의식 교육을 통해 대한민국과 함께 성장하는, 사회적으로 건강한 기업으로 자리매김하는 기회로 삼겠다고 밝혔다.

이와 함께 스타벅스 코리아는 유사 사고의 재발을 막기 위해 각종 온·오프라인 마케팅 프로세스도 정비하는 등 리스크 예방을 시스템화 하기로 했다.

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또한 역사적 가치를 보전하고 사회적 희생의 가치 제고에 기여하고자 사회공헌 기금을 조성해 근현대 역사 유적지의 인프라 개선, 국가 및 주요 역사 기념일과 연계한 기념사업 추진 등에 쓸 예정이다. 기존에 진행해온 '히어로 프로그램'을 통해 공익을 위해 헌신하는 분들에 대한 지원도 확대해 나갈 것이다.

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아울러 초·중·고 역사 현장 체험학습 지원, 대학 역사 탐구 동아리 후원, 역사 바로 알리기 프로젝트 지원 등 미래 세대를 위한 역사 교육 활성화에도 나설 계획이다.

한편 경찰은 스타벅스코리아로부터 내부 감사 결과를 받아 분석 중으로, 스타벅스 관계자에 대한 조사도 진행 중인 것으로 알려졌다. 앞서 스타벅스코리아는 기획 담당 임직원이 휴대전화 제출을 거부하는 등 한계가 있었다고 설명한 바 있다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com