"초콜릿, 냉장고에 넣어야 더 맛있다"…대학교수의 과학적 이유에 '끄덕'

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 초콜릿을 냉장고에 보관해야 하는지, 실온에 두어야 하는지 종종 헷갈린다.

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이 오랜 궁금증에 대해 영국의 한 실험심리학 교수가 종지부를 찍었다.

결론부터 보면 '냉장 보관'이다.

영국 매체 데일리메일에 따르면 옥스퍼드대학교 실험심리학과 찰스 스펜스 교수는 최근 인터뷰에서 "차갑게 보관한 초콜릿이 식감과 풍미를 더욱 만족스럽게 만든다"고 설명했다.

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그는 또한 심리적 만족감까지 얻게 된다고 밝혔다. 냉장 보관한 초콜릿은 부러뜨릴 때 특유의 '딱' 하는 소리가 더 선명하게 난다는 점을 장점으로 꼽았다.

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스펜스 교수는 "사람들은 소리가 나는 음식을 더 선호하는 경향이 있다"고 말했다.

입안에서 녹는 방식도 차이가 있다. 차가운 초콜릿은 녹는 속도가 상대적으로 느려 풍미를 더 오래 즐길 수 있으며, 한층 천천히 음미하는 경험을 만든다는 것이다. 또한 낮은 온도는 지나친 단맛이나 쓴맛을 완화해 보다 균형 잡힌 맛을 느끼게 한다고 분석했다.

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심리적 요인 역시 영향을 미친다. 스펜스 교수는 "냉장고에서 꺼낸 음식은 더 신선하다는 인식을 준다"며 "대부분 사람은 신선한 음식을 선호하기 때문에 만족감이 높아질 수 있다"고 설명했다.

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한편 스펜스 교수는 최근 유행한 '두바이 초콜릿' 인기 요인에 대해서도 분석을 내놨다. 그는 속 재료의 강렬한 녹색과 갈색 초콜릿의 대비가 시각적으로 강한 인상을 주며, 사진과 SNS에서 눈길을 끄는 효과가 크게 작용했다고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com