"엄마와 내 남편이 방에서…" 딸이 목격한 막장 불륜 '경악'

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[스포츠조선 장종호 기자] 대만의 한 가정에서 장모와 사위가 불륜 관계인 것으로 드러나 충격을 주고 있다.

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ET투데이 등 현지 매체들에 따르면 대만 타오위안에 사는 남성 A는 1994년 6월 결혼해 배우자와 두 자녀를 키우며 가정을 꾸려왔다.

그런데 아내 B가 사위와 부적절한 관계를 맺고 있다는 사실이 드러나면서 두 가정은 파국을 맞았다.

특히 딸은 자신의 친어머니와 남편이 부적절한 행위를 하는 장면을 직접 목격, 큰 충격을 받은 것으로 알려졌다.

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이 일이 있은 후 B는 2023년 12월 집을 나간 후 가족과 연락을 끊고 잠적했다.

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남편 A는 아내의 행방을 찾기 위해 수소문했지만 끝내 연락이 닿지 않았고, 이후 2년 넘게 별거 상태가 이어졌다.

A는 법원에 제출한 소장에서 "배우자가 가족을 버리고 떠난 뒤 사과나 관계 회복 노력도 전혀 없었다"며 혼인관계가 사실상 파탄에 이르렀다고 호소했다. 그러면서 이혼을 허가해달라고 요구했다.

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재판 과정에서 B는 법원의 소환 통보를 받고도 출석하지 않았으며, 별다른 의견서나 해명 자료 역시 제출하지 않은 것으로 전해졌다.

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증인으로 출석한 지인 역시 이들 부부가 실질적으로 장기간 별거해 왔다고 진술했다.

이에 판사는 "동거 의무가 존재함에도 B가 정당한 이유 없이 이를 이행하지 않았고, 장기간 연락을 끊은 채 가정을 떠난 점 등을 고려했을 때 혼인관계가 이미 회복하기 어려운 수준으로 파탄에 이르렀다"며 남편 측 이혼 청구를 받아들였다.

현지 네티즌들은 "친엄마가 진짜 맞나?", "영원히 돌아올 수 없을 것", "사위는 어떻게 됐나?", "욕구 때문에 두 가정이 무너졌다" 등 비판적 반응을 내놓고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com