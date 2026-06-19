반복되는 어깨 통증·팔 저림, '목디스크' 의심… 뒤로 젖힐 때 통증 증가

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 현대인에게 흔한 어깨 결림과 목 통증은 단순 피로 때문만은 아닐 수 있다.

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목과 어깨는 해부학적으로 밀접하게 연결돼 있어 경추에 이상이 발생하면 통증이 어깨로 이어지는 경우가 적지 않다. 특히 장시간 컴퓨터 작업이나 스마트폰 사용으로 고개를 숙이는 자세가 지속되면 경추에 과도한 부담이 가해진다. 만약 어깨 결림이 쉽게 호전되지 않거나 한쪽 어깨 통증이 반복된다면 단순 근육통이 아닌 목(경추)디스크의 초기 신호일 수 있어 주의가 필요하다.

정상적인 목은 옆에서 보면 완만한 C자 곡선을 유지한다. 하지만 스마트폰을 보거나 컴퓨터를 사용할 때 고개를 앞으로 내미는 자세가 반복되면 거북목이나 일자목이 발생한다. 머리 무게는 약 4~6㎏ 정도인데, 고개가 앞으로 숙여질수록 목이 감당하는 하중은 크게 증가한다. 이러한 상태가 장기간 지속되면 목 주변 근육의 만성 긴장, 디스크 퇴행 가속화, 신경 압박 등이 발생할 수 있다.

초기 목디스크는 목 뒤가 뻐근하고 어깨가 결리며 견갑골 안쪽에 통증이 생기는 경우가 많다. 흔히 목디스크라고 하면 팔 저림이나 손 저림을 먼저 떠올리지만, 디스크의 위치와 압박되는 신경근에 따라 승모근 부위 통증이나 견갑골 안쪽 통증만 나타나기도 한다. 경추에서 나온 신경근은 어깨와 팔, 손으로 이어지는 신경 경로를 형성하기 때문에 실제 문제는 목에 있지만 통증은 어깨나 견갑골 주변에서 먼저 나타날 수 있다.

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일부 환자에서는 팔 저림이나 손가락 저림 등의 신경 증상이 동반되며, 신경 압박이 더 심해지면 팔의 근력이 저하될 수 있다. 따라서 오래 지속되는 승모근 통증이나 한쪽 견갑골 안쪽 통증이 반복된다면 단순 근육통으로만 여기지 말고 경추 질환 여부를 확인해볼 필요가 있다.

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세란병원 척추센터 최수용 과장은 "단순 승모근 통증과 목디스크 통증이 헷갈릴 수 있는데, 근육 피로에 의한 통증은 휴식하면 비교적 호전되고 통증 범위가 넓고 둔한 경우가 많다"며 "반면 초기 목디스크는 주로 한쪽 목이나 어깨, 견갑골 주변에 통증이 지속되는 경우가 많고, 목을 뒤로 젖히거나 특정 방향으로 돌릴 때 통증이 증가한다. 또한 일부 환자에서는 어깨와 팔까지 통증이 이어지거나 저림 증상이 동반될 수 있다"고 강조했다.

최수용 과장은 "초기 목디스크는 약물치료, 물리치료로 근육의 긴장을 완화하고 이완하며 필요한 경우 운동치료를 처방한다. 다만 팔 힘이 점점 약해지거나 심한 신경 압박이 확인되면 수술적 치료를 고려할 수 있다"며 "목디스크는 조기에 발견하면 대부분 비수술 치료와 생활습관 개선만으로 증상 호전을 기대할 수 있으므로 반복되는 증상을 방치하지 말고 정확한 진단을 받는 것이 중요하다"고 설명했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com