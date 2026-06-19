힘찬병원, '건강한 골프 위한 건강 캠페인' 온라인 투표 이벤트

[스포츠조선 장종호 기자] 힘찬병원이 '건강한 골프를 위한 건강 캠페인' 온라인 투표 참여 이벤트를 실시한다. 이번 캠페인 영상들은 골프 라운딩 중 발생할 수 있는 관절 통증과 부상 예방에 대한 정보를 담고 있다.

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필드위에서 클럽으로 공을 쳐 타수의 많고 적음을 겨루는 골프, 반복적인 스윙 동작과 잘못된 자세로 인해 다양한 관절에 통증이 생기기 쉽다. 평소 무릎이 약한 사람이 경사진 곳에서 스윙할 때 무릎 통증을 겪게 된다. 또 스윙처럼 손목과 팔꿈치에 과도한 힘이 들어가는 동작을 반복하다 팔꿈치 통증을 경험하는 경우도 흔하다.

온라인 투표 이벤트는 건강한 골프를 위한 건강 캠페인 영상을 시청한 뒤, 더 유익한 영상을 선택하는 방식으로 진행된다. 참여 방법은 힘찬병원 공식 인스타그램(@himchanhospital)을 팔로우 한 뒤 투표에 참여하면 된다. 이벤트는 6월 20일부터 30일까지 진행되며, 참여자 중 추첨을 통해 음료 교환권을 증정한다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com