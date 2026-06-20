맨발걷기 '이런 사람'은 피해야…전문의가 알려주는 건강 걷기

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 공원의 황톳길과 흙길을 맨발로 즐기는 사람들이 늘고 있다. 맨발로 땅을 밟으며 걷는 것이 혈액순환을 돕고 건강에 좋다는 인식이 확산되면서 관련 산책로도 늘어나는 추세다.

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하지만 전문가들은 맨발걷기가 모든 사람에게 좋은 운동은 아니며, 발 상태에 따라 오히려 통증이나 부상의 원인이 될 수 있다고 조언한다.

수원나누리병원 관절센터 서재현 원장은 "맨발걷기의 효과를 지나치게 일반화하기보다 자신의 발 건강 상태를 먼저 확인하는 것이 중요하다"며 "특히 발 기능이 약해져 있는 사람은 주의가 필요하다"고 말했다.

대표적으로 당뇨병을 오래 앓아 발 감각이 둔해진 환자는 맨발걷기를 피하는 것이 좋다.

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당뇨병성 신경병증이 진행되면 발바닥에 상처가 생겨도 통증을 느끼지 못하는 경우가 많아 감염이나 궤양으로 이어질 위험이 높다.

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나이가 들면서 발바닥 통증이 생긴 경우에도 무리한 맨발걷기는 권장되지 않는다. 발바닥 지방층이 얇아지고 피부 탄력이 감소하면 충격을 흡수하는 능력이 떨어지는데, 이 상태에서 장시간 맨발로 걸을 경우 족저근막이나 관절에 부담이 커질 수 있다.

반면 특별한 족부질환이 없고 보행 시 통증이나 불편감이 없는 사람이라면 맨발걷기가 도움이 될 수 있다.

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신발 속에서는 느끼기 어려운 다양한 지면 자극을 직접 경험하면서 발의 작은 근육과 감각 기능을 활성화하고 균형감각 향상에도 긍정적인 영향을 줄 수 있다.

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다만 운동 시간은 적절히 조절해야 한다. 서재현 원장은 "발이 건강하더라도 한 번에 1시간 이상 걷는 것은 과도한 자극이 될 수 있다"며 "20~30분 정도 가볍게 시행하면서 발 상태를 살피는 것이 바람직하다"고 설명했다.

안전한 장소 선택도 중요하다. 깨진 유리나 조개껍질, 날카로운 돌 등은 발바닥 깊숙한 손상을 유발할 수 있다.

특히 체중이 실리는 발바닥 부위는 상처가 생기면 회복이 쉽지 않아 관리가 잘 된 황톳길이나 흙길, 전용 산책로를 이용하는 것이 좋다.

맨발걷기보다 더욱 중요한 것은 발의 유연성과 근력을 유지하는 습관이다.

실제로 발 건강을 유지하기 위해서는 걷기보다 스트레칭과 근육 강화 운동이 기본이 된다.

가장 쉽게 실천할 수 있는 방법은 발가락 깍지 끼기 스트레칭이다. 손가락을 발가락 사이사이에 끼운 뒤 발목을 천천히 돌리거나 발가락을 벌려주는 동작을 30초에서 1분 정도 반복하면 발가락 관절과 작은 근육을 풀어주는 데 도움이 된다.

족저근막 스트레칭도 효과적이다. 의자에 앉아 한쪽 다리를 반대쪽 무릎 위에 올린 뒤 발가락을 몸 쪽으로 천천히 당겨 발바닥이 당기는 느낌이 들면 천천히 셋을 세어 다섯 번 정도 숨을 쉬고 풀어준다. 좌우 각각 3~5회 반복하면 족저근막의 긴장을 완화하는 데 도움이 된다.

종아리와 아킬레스건 스트레칭도 빼놓을 수 없다. 계단 가장자리에 앞꿈치만 올린 상태에서 발뒤꿈치를 천천히 아래로 내리면 종아리 근육과 아킬레스건이 자연스럽게 늘어난다. 15초 정도 유지한 뒤 다시 올라오는 동작을 반복하면 발목 유연성과 보행 기능 향상에 도움이 된다. 이때 무릎을 편 상태와 살짝 굽힌 상태를 번갈아 시행하면 종아리 근육과 아킬레스건을 보다 효과적으로 이완시킬 수 있다.

특히 많이 걸은 날에는 발가락으로 수건을 끌어당기는 운동을 통해 발바닥의 작은 근육을 강화하고, 다리를 벽에 올려놓고 휴식을 취하면 부종 완화와 혈액순환 개선에도 도움이 된다.

서재현 원장은 "맨발걷기는 건강한 발을 가진 사람에게는 좋은 자극이 될 수 있지만 치료법이나 만능 건강법으로 생각해서는 안 된다"며 "발 건강의 핵심은 맨발로 오래 걷는 것이 아니라 발의 유연성과 근력을 꾸준히 관리하는 데 있다"고 말했다. 이어 "걷기 전후 간단한 스트레칭만 실천해도 발의 부담을 줄이고 통증 예방에 큰 도움이 될 수 있다"고 조언했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com