KT,한국통신학회 하계학술대회서 '미래 네트워크 보안 구상' 공개

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KT가 최근 '한국통신학회 하계종합학술발표회'에 참가, 'E2E 퀀텀 시큐리티(E2E Quantum Security)'를 공개했다고 21일 밝혔다. 한국통신학회 하계종합학술발표회는 산·학·연 전문가들이 최신 ICT 연구 성과와 혁신 기술을 공유하는 자리다. 올해는 지난 17일부터 19일까지 제주 해비치 호텔앤드리조트에서 진행됐다.

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KT에 따르면 지난 19일 진행된 한국통신학회 하계종합학술발표회의 특별 세션에서 E2E 퀀텀 시큐리티를 발표했다. E2E 퀀텀 시큐리티는 AI 및 양자 기술 환경 변화에 대응, 기존 네트워크의 안전성을 강화하는 데 초점을 맞췄다. E2E 퀀텀 시큐리티는 고객과 통신망 간 데이터 전송 구간을 보호하는 '퀀텀 링크(Quantum Link)', 네트워크 장비 및 운영 구간의 취약점과 이상 징후를 탐지해서 보호하는 '퀀텀 노드(Quantum Node)', 데이터의 생성부터 저장·활용·삭제까지 전 생애주기를 보호하는 '퀀텀 볼트(Quantum Vault)'를 축으로 구성됐다.

KT는 E2E 퀀텀 시큐리티를 기반으로 전송 구간부터 네트워크 장비, 데이터까지 전 영역에 걸친 통합 보호 체계를 구축하고, 사이버 공격 대응 속도와 보안 안전성을 한층 강화할 수 있을 것으로 전망했다.

KT는 개인정보 보호 등 네트워크 신뢰성 확보를 위해 양자 기반 네트워크 경쟁력 강화를 추진함과 동시에 박윤영 사장 취임 이후 새롭게 구성된 정보보안실을 중심으로 정보보안 체계를 정비하고 고강도 보안 혁신을 추진하고 있다.

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이종식 KT 미래네트워크Lab장(전무)은 "AI와 양자 기술 역량을 바탕으로 미래 네트워크의 안정성과 신뢰성을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com