우루과이 "전세기 취소"…월드컵 참패 후 선수단 자비 귀국 조치

26일(현지시각) 멕시코 과달라하라에서 열린 FIFA 월드컵 2026 조별리그에서 스페인에 패한 우루과이 선수들이 침통한 표정을 보이고 있다. EPA연합뉴스

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[스포츠조선 장종호 기자] 우루과이 축구협회가 월드컵 조별리그에서 충격적인 성적을 기록한 대표팀의 귀국 전세기를 취소한 것으로 전해져 화제다.

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외신들에 따르면 우루과이는 2026북중미월드컵 H조에서 스페인, 사우디아라비아, 카보베르데와 맞붙어 2무 1패로 승점 2점에 그쳐 조 3위에 머물렀다. 첫 경기에서 사우디와 1대1로 비겼고, 두 번째 경기에서는 카보베르데에 예상 밖의 무승부를 허용했다. 마지막 경기에서는 스페인에 0대1로 패했다.

조 3위 32강 진출도 실패해 우루과이는 연속 두 대회에서 조별리그 탈락이라는 불명예를 안았다.

경기 후 팬들의 분노는 극에 달했고, 선수단 내부 갈등까지 불거졌다. 주장 페데리코 발베르데가 교체된 뒤 감독 마르셀로 비엘사와 대화를 거부하는 모습이 포착되며 불화설이 제기됐다.

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일부 언론은 다수 선수들이 비엘사 감독에 불만을 품고 있으며, 협회 고위층과 함께 그의 경질을 추진하고 있다고 전했다.

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비엘사 감독은 대회 내내 언론과의 인터뷰에서 불편한 기색을 드러냈고, 패배 후 기자들에게 공개적으로 불만을 드러내기도 했다. 현지에서는 이번 대회를 끝으로 비엘사가 대표팀과 결별할 가능성이 높다는 전망이 나온다.

우루과이축구협회는 성적과 팀 분위기에 강한 불만을 표시하며 선수단 귀국을 위한 전세기를 취소하고, 선수들이 개별적으로 항공편을 이용해 귀국하도록 조치했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com