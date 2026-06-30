통산 300승 눈앞…김민준, 경정 대표 선수로 우뚝

미사경정장에서 열린 경정경주에서 김민준이 가장 먼저 결승선을 향해 질주하고 있다. 사진제공=국민체육진흥공단

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2026시즌 경정이 반환점을 향해 달려가고 있다. 전반기를 한 회차 남겨둔 현재 다승 경쟁은 어느 때보다 치열하다. 26회차 기준 심상철(7기, A1)이 29승으로 선두를 달리고 있으며, 박원규(14기, A1)가 26승, 김완석(10기, A1)이 25승, 조성인(12기, A1)이 24승, 김민준(13기, A1)이 23승으로 뒤를 잇고 있다. 이 가운데 꾸준한 성장으로 경정을 대표하는 선수로 자리 잡은 김민준의 행보가 주목받고 있다.

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평범했던 출발, 특별했던 성장

신인 첫해 2승을 기록한 김민준은 이듬해 14승으로 도약하며 성장 가능성을 입증했다. 이후 꾸준한 발전을 거듭하며 정상급 선수로 자리매김했다. 성장의 원동력은 단연 스타트 능력이다. 신인 시절 평균 스타트 0.24초를 기록했던 그는 13시즌 동안 평균 0.20초를 유지했고, 최근 3시즌은 평균 0.18초를 기록하며 정상급 스타트 능력을 보여주고 있다. 공격적인 승부 스타일에도 사전 출발 위반(플라잉)은 통산 3회에 불과해 빠른 스타트와 안정감을 모두 갖춘 선수로 평가받는다.

'경정에 진심'…노력이 만든 정상급 선수

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김민준을 이야기할 때 빼놓을 수 없는 것이 철저한 자기관리다. 경주가 끝난 뒤 자신의 경주를 반복 분석하는 것은 물론 모터와 프로펠러 정비에도 많은 시간을 투자하는 것으로 알려져 있다. 정상급 선배들의 경주 영상을 꾸준히 분석하고 부족한 부분은 개인 선회훈련으로 보완하며 경기력을 끌어올렸다. 이러한 노력은 김민준을 재능뿐 아니라 노력으로 정상에 오른 대표 선수로 만들었다.

김민준(13기, A1) 사진제공=국민체육진흥공단

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통산 298승…꾸준함이 최고의 경쟁력

김민준의 가장 큰 무기는 꾸준함이다. 2015년 처음 두 자릿수 승수를 기록한 이후 코로나19로 정상 운영이 어려웠던 시즌을 제외하면 매년 정상급 성적을 유지했다.

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2023년에는 48승으로 생애 첫 다승왕에 올랐고, 2024년에는 51승을 기록하며 경정 최초의 한 시즌 50승 시대를 열었다. 다승왕 경쟁에서는 심상철(52승)에 1승 차로 밀렸지만 51승은 여전히 김민준을 대표하는 기록이다. 지난해에는 45승으로 두 번째 다승왕을 차지했으며, 현재 통산 298승을 기록해 개인 통산 300승 달성을 눈앞에 두고 있다.

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여전히 진행형…남은 목표를 향해

개인 기록에서는 이미 경정을 대표하는 선수 반열에 올랐지만 도전은 계속되고 있다. 김민준은 서울올림픽배(2023년), 쿠리하라배 특별경정(2022년), 그랑프리(2023년) 우승으로 큰 무대 경쟁력을 입증했다.

반면 스피드온배에서는 2025년과 2026년 연속 준우승에 머물렀고, 왕중왕전에서도 2025년과 2026년 연속 결승에 올랐지만 우승과는 인연을 맺지 못했다. 올 시즌 두 대회는 모두 끝났지만 현재의 경기력을 이어간다면 스피드온배와 왕중왕전 우승도 충분히 기대해볼 만하다. 통산 300승 달성과 함께 주요 대상경주 우승 경력을 모두 갖추는 것이 김민준의 다음 목표다.

경정코리아 이서범 전문위원은 "김민준 선수는 기술적 완성도가 높은 선수다. 빠른 스타트는 물론 상황에 맞는 전개 능력과 모터 적응력이 뛰어나 큰 경기에서도 강한 모습을 보여준다. 앞으로 통산 300승은 물론 대상경주 우승 기록도 계속 늘려갈 것으로 기대된다"고 말했다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com