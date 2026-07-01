여름 휴가철 겨냥 '로우 스펙' 주류?…칼로리 25% 낮춘 '진로 라이트' 선보여

본격적인 여름 휴가철을 앞두고 체중 관리 수요가 증가하면서, 당과 칼로리를 덜어낸 '로우 스펙' 푸드가 각광받고 있다.

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주류 역시 예외는 아니다.

'진로 라이트' 포스터. 이미지 제공=하이트진로

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하이트진로는 여름 시즌을 겨냥해 기존 진로 대비 칼로리를 25% 낮춘 '진로 라이트(Light)'를 한정 출시한다. 주요 유통채널에서 7월 6일부터 순차적으로 출고할 예정이다.

초깔끔한 목넘김과 시원한 음용감을 살린 '진로 라이트'는 제로슈거 콘셉트를 적용했으며, 알코올 도수 11.7도로 부담 없이 마실 수 있는 주질을 구현했다.

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360ml 병 제품으로 출시되는데, 라벨 전면에 훌라후프를 돌리는 날씬한 두꺼비 캐릭터를 배치하고, 훌라후프의 핑크 색상을 반영한 투톤 컬러의 병뚜껑으로 디자인을 차별화했다.

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하이트진로는 진로 라이트 출시에 맞춰 다양한 SNS 콘텐츠를 통해 '가벼운 칼로리 소주'를 알리고, 훌라후프 키링, 키캡 키링 등 굿즈를 활용해 상권에서 젊은 소비자층을 공략할 계획이다.

하이트진로 마케팅실 관계자는 "진로 라이트가 부담 없는 칼로리와 초깔끔한 목넘김으로 여름 시즌 시장에 활기를 불어넣을 것으로 기대한다"고 밝혔다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com