2차대전 참전 105살 할머니 "장수 비결은 행복한 결혼과 '이것' 덕분"

사진출처=데일리메일

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[스포츠조선 장종호 기자] 제2차 세계대전에 참전했던 105세 할머니가 생일을 맞아 장수 비결을 밝혀 화제다.

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그녀는 "행복한 결혼생활과 충분한 수면 덕분"이라고 설명했다.

데일리메일 등 현지 매체들에 따르면 영국 스태퍼드셔주 루글리에서 지내고 있는 아이비 미넌은 최근 가족과 친구, 참전용사들의 축하를 받으며 105번째 생일을 맞았다.

1920년대 초 영국 스태퍼드셔주 울스턴턴에서 태어난 미넌은 20세이던 1940년 영국 육군 여성지원부대에 입대해 약 4년간 복무했다.

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그녀는 전쟁 기간 영국 콘월 지역에 배치돼 대공포 부대에서 관측병으로 근무했다.

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전쟁이 한창이던 1942년 한 무도회에서 그녀는 당시 영국 공군에 복무하던 남편 고(故) 조니를 만나 이후 부부의 인연을 맺었다.

105세 생일을 맞은 그녀는 장수 비결을 묻는 질문에 "나에게도 여전히 미스터리"라며 "좋은 삶을 살았고 행복한 결혼생활을 한 것이 비결인 것 같다"고 말했다. 이어 "한 가지 분명한 것은 잠을 정말 많이 잔다는 것"이라며 "혼자 앉아 있으면 자꾸 졸게 된다"고 웃으며 말했다.

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아들 피터는 영국 방송 BBC와의 인터뷰에서 "어머니는 105세가 되도록 정말 많은 일을 이루셨다"며 "내가 이제 80세를 바라보는데도 여전히 어머니는 나를 사춘기 청소년처럼 생각하신다는 것이 참 신기하다"고 말했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com