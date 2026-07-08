태광 일주학술문화재단, 이호진 회장 이사장 선임…해외박사 장학증서 수여식 진행도

◇김민수 일주학술문화재단 이사장(앞줄 맨왼쪽), 조성훈 일주재단 해외박사 동문회장(앞줄 맨오른쪽)이 8일 서울 종로구 흥국생명빌딩에서 열린 '일주학술문화재단 제34기 해외박사 장학증서 수여식'에서 신규 장학생들과 기념촬영을 하고 있다. 사진제공=태광그룹

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태광그룹의 일주학술문화재단이 이호진 회장을 8대 이사장으로 선임했다고 8일 밝혔다. 임기는 오늘 8월부터 2년이다. 이 회장은 이번 일주학술문화재단 이사장 선임으로 학교법인 일주세화학원과 세화예술문화재단 등 그룹 3개 재단의 이사장을 모두 맡게 됐다. 일주학술문화재단은 이 회장의 이사장 선임과 함께 이날 '제34기 해외박사 장학증서 수여식'도 진행했다. 일주학술문화재단에 따르면 34기 해외박사 장학생으로 선발된 7명은 MIT(매사추세츠공과대), 하버드대, 컬럼비아대 등 세계 명문 대학의 박사과정에 진학할 예정이다. 일주학술문화재단은 선발된 장학생들이 학업과 연구에 전념할 수 있도록 1인당 총 12만 달러(약 1억8000만원)를 5년에 걸쳐 지원한다. 특히 설립자인 고 이임용 태광그룹 창업자의 '무주상보시(無住相布施)' 철학에 따라 장학생들에게 별도의 의무를 부여하지 않는다. 일주학술문화재단은 1991년 해외박사 장학사업을 시작한 이후 매년 장학생을 선발, 지금까지 총 228명에게 297억원의 장학금을 지원했다.

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김민수 일주학술문화재단 이사장은 장학증서 수여식 축사를 통해 "나무는 숲과 함께 자라야 한다는 고 이임용 초대 이사장님의 뜻을 마음에 새기고, 받은 혜택을 다시 우리 사회에 따뜻하게 돌려줄 수 있는 인재로 성장해 주기를 바란다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com