코팬글로벌, 이케부쿠로·오사카 이어 오모테산도에 '위드뮤' 오픈

- 도쿄 핫플레이스 '도큐플라자 오모테산도 오모카도' 3층 입점…글로벌 팬덤 겨냥

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- 라이선스부터 제조·유통·공연·플랫폼까지 'K-팝 수직계열화' 경쟁력 입증

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글로벌 문화 콘텐츠 기업 코팬글로벌(대표 조성희) 7월 10일 일본 도쿄 오모테산도에 K-팝 팬덤 리테일 브랜드 '위드뮤(WITHMUU)'의 첫 직영 매장을 연다.

이번 매장은 도쿄 시부야구 핵심 상권에 자리한 복합 쇼핑몰 '도큐플라자 오모테산도 오모카도' 3층에 입점한다. 오모테산도는 명품 브랜드와 라이프스타일 숍이 밀집한 트렌드 중심지로, K-컬처에 관심이 높은 현지 팬은 물론 전 세계 관광객이 찾는 글로벌 랜드마크다.

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특히 이번 매장은 현대백화점이 K-콘텐츠 수출을 위해 선보이는 '더현대 글로벌' 플래그십 스토어 내 핵심 콘텐츠로 구성돼 패션·뷰티·식음료 등 다양한 K-라이프스타일 브랜드와 함께 시너지를 낼 것으로 기대된다.

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코팬글로벌은 앞서 일본 최대 애니메이션·만화 상품 체인 애니메이트(animate)와의 파트너십을 통해 위드뮤 이케부쿠로점과 오사카점을 성공적으로 운영하며 현지 팬덤 시장에서 입지를 다져왔다. 이번 오모테산도점은 그 연장선에서 선보이는 세 번째 매장으로, 파트너십 형태를 넘어 본사가 직접 운영·관리하는 첫 직영 스토어라는 점에서 의미가 크다. 현지에서 축적한 운영 노하우와 브랜드 신뢰도를 바탕으로 보다 차별화된 팬덤 경험을 제공한다는 계획이다.

직영점에는 코팬글로벌이 기획·제조·유통 전 과정을 아우르는 수직계열화 인프라와 국내 홍대·잠실·용산·명동 등 주요 거점 매장 및 복합 문화 공간 '위드뮤 스퀘어' 운영 노하우를 그대로 이식한다. 대세 K-팝 아티스트의 최신 음반과 공식 응원봉(라이트스틱)을 비롯해 코팬글로벌이 자체 기획·제작한 아티스트 MD 상품을 국내와 시차 없이 선보이며, 아티스트와 팬이 온·오프라인으로 교감하는 K-팝 문화 공간으로 꾸며질 예정이다.

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코팬글로벌 관계자는 "코팬글로벌은 라이선스, 제조, 유통, 공연, 플랫폼으로 이어지는 K-팝 밸류체인을 완성하며 글로벌 시장에서 독보적인 경쟁력을 증명해왔다"라며 "이미 탄탄하게 구축된 일본 내 기반을 바탕으로, 이번 오모테산도 첫 직영점을 통해 글로벌 팬들에게 본사 직영 고유의 차별화된 팬덤 경험을 제공하고 글로벌 K-컬처의 핵심 거점을 전세계로 늘려나가겠다"고 포부를 전했다.