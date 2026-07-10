장윤정, "'밤일도 하냐' 전화 온다" 폭로...나이트클럽 사진 도용에 울컥

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 장윤정이 '네고왕'에서 남다른 협상 실력과 재치 있는 입담을 선보였다.

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9일 유튜브 채널 '달라스튜디오'에서는 장윤정이 '네고왕' 콘텐츠에 출연해 가전제품 할인 협상에 나서는 모습이 공개됐다.

이날 장윤정은 가전제품 네고를 진행해야 하는 미션을 받고 음식물처리기 제품을 판매하는 대표를 만났다.

본격적인 협상에 앞서 장윤정은 "비싼 것부터 네고하자"며 자신감 넘치는 모습을 보였고, 대표와 팽팽한 협상전을 펼쳤다.

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대표는 가능한 한 할인율을 낮추기 위해 신중한 태도를 보였지만, 장윤정은 쉽게 물러서지 않았다. 특유의 설득력과 재치 있는 화법으로 협상 상대를 몰아붙이며 '네고왕'다운 활약을 이어갔다.

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특히 장윤정은 인터넷에서 최저가를 기록했던 사례를 직접 보여주며 협상에 힘을 실었다. 그러면서 "나도 내가 모르는 나이트클럽에 사진 붙어있고 그런다"라고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

이어 "나한테 '밤일도 하냐'고 전화 온다. 그렇게 자기도 모르는 일이 생긴다"라고 덧붙이며 예상 밖의 비유로 웃음을 안겼다.

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한편 장윤정은 지난 2013년 방송인 도경완과 결혼했으며, 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

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shyun@sportschosun.com