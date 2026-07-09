"유산 1/3은 구준엽 몫"…故 서희원 전 남편, 유산 분할 계획 밝혔다

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[스포츠조선 김준석 기자] 대만 배우 고(故) 서희원의 전 남편 왕샤오페이 측이 고인의 유산 분할 계획에 대해 공식 입장을 밝혔다.

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구준엽이 법적으로 유산 3분의 1을 상속받게 되며, 그의 결정을 존중하겠다는 뜻도 함께 전했다.

8일(현지시간) 대만 현지 매체 ET투데이 등은 왕샤오페이 측이 변호사를 통해 서희원의 유산 상속과 관련한 5가지 입장을 발표했다고 보도했다.

이번 입장은 최근 서희원의 모친이 "딸의 유산을 상속받지 못했다"며 "내가 힘들게 번 돈으로 산 집에서 쫓겨나게 생겼다"고 토로한 데 이어, 구준엽이 고인의 자택을 상속하지 않을 것이라는 현지 보도가 나오면서 논란이 커진 가운데 나왔다.

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왕샤오페이 측은 우선 두 미성년 자녀의 권익 보호를 위해 법원에 특별대리인 선임을 신청했으며, 법원이 지정한 변호사가 현재 유산 분할 절차를 진행 중이라고 설명했다.

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이어 유산 상속 비율에 대해서도 밝혔다. 변호사는 "서희원의 유산 가운데 법적으로 3분의 2는 두 미성년 자녀에게 상속된다"며 "왕샤오페이는 자녀들의 상속 재산을 관리하기 위한 신탁 계좌를 마련해 관리하고 있다"고 설명했다.

또 "구준엽이 상속받는 법정 상속분인 3분의 1은 구준엽 본인의 계획에 따라 처리될 것이며, 왕샤오페이는 이를 존중한다"고 밝혔다.

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고인이 생전 거주했던 타이베이 자택의 주택담보대출과 관련해서는 "왕샤오페이가 두 자녀가 부담해야 할 대출 상환을 계속 지원하고 있다"며 "현재 부동산이 경매에 넘어갈 상황은 아니며 관련 보도는 사실이 아니다"라고 반박했다.

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서희원의 모친이 집에서 쫓겨날 수 있다고 주장한 것에 대해서도 "모친이 계속 거주하는 것을 지지하며, 이사를 요구한 적이 없다"고 선을 그었다.

아울러 일부 언론 보도와 온라인상 추측이 사실과 다르다며 "당사자와 가족들에게 큰 고통을 주고 있다"고 지적했다.

왕샤오페이 측은 앞으로도 유산 상속과 자산 관리, 두 자녀의 거주 문제 등 모든 사안을 아이들의 이익을 최우선으로 고려해 처리하겠다고 강조했다.

한편 서희원은 지난해 2월 가족들과 일본 여행 중 독감으로 인한 급성 폐렴으로 세상을 떠났다. 향년 48세. 그는 2011년 왕샤오페이와 결혼해 1남 1녀를 뒀으나 2021년 이혼했으며, 2022년 20여 년 전 연인이었던 구준엽과 재회해 재혼했다.

narusi@sportschosun.com