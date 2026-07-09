이경실, KTX 민폐 사과 "조용히 해달라는 지적 받아..이성 잃어 죄송"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 개그우먼 이경실이 친구들과 부산 여행을 떠나 KTX에서 큰 소리로 대화를 나누다 다른 승객의 지적을 받았다며 공개 사과했다.

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이경실은 9일 자신의 사회관계망서비스에 "정말 아주 오랜만에 대학 친구들과 알찬 1박 2일 부산 여행을 다녀왔다"며 "모두가 바빠 좀처럼 짬이 안 나는 스케줄. 한 달 전부터 조정하고 실행"이라며 여행 사진과 후기를 공개했다.

지난 7일 부산행 KTX에 올랐다는 이경실은 "3명이 나란히 A·B·C좌석 쪼르르 앉아 들뜬 여행 시작. 그 기분으로 대화하니 조용히 해달라는 지적도 받았다. 죄송합니다"라고 털어놨다.

이어 "친구들과의 여행에 잠시 이성을 잃었다는..그리고 이제 잘 안 들리나 보다"라며 뜻하지 않게 다른 승객들에게 불편을 끼친 데 대해 사과했다

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이후 이경실은 부산역에서 만난 후배와 여행을 초대해 준 동국대학교 총동창회 회장과의 짧지만 즐거웠던 만남도 전했다.

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또 "밤에 호텔에 들어와 나는 그대로 뻗었고 친구들은 바다를 보며 베란다에 있는 욕장에서 노천을 즐겼답니다. 나도 새벽에 깨어 잠시 즐겼다"라며 여행의 여유를 만끽한 순간을 회상했다.

다음날도 친구들과 알차게 보낸 후 집에 돌아왔다는 이경실은 "아침에 일어나 느긋하게 남편과 아점을 먹고 저녁에는 가볍게 먹어야지 싶어 토마토 마리네이드를 만들었다"며 "이틀을 실컷 먹었는데 내일·토요일 연극 공연에 너무 살 오른 모습은 아니다 싶다. 아픈 엄만데 ㅋㅋ"라고 덧붙였다.

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끝으로 "꿈같은 친구들과의 1박 2일 부산 여행 감사했다"고 글을 마무리했다.

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한편 이경실은 연극 '사랑해 엄마'에 출연 중이며, 유튜브 채널 '신여성'을 통해 팬들과 소통하고 있다.