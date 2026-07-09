'173cm' 야노시호, 몸무게 56kg 찍고 좌절 "4kg이나 쪄..사진 부하게 나와" ('편스토랑')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 야노시호가 몸무게를 공개했다.

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9일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서는 야노시호가 '급찐급빠' 레시피로 자기 관리에 나선 모습이 그려졌다.

이날 야노시호는 최근 배운 한국어 '급찐급빠'(급하게 찐 살, 급하게 뺀다)를 언급하며 "진짜로 이 프로그램 출연하고 '급찐'했다. 4kg이나 쪘다"고 밝혔다.

이어 체중계에 올라선 야노시호의 몸무게는 56kg으로 나타났다. 그는 결과를 확인한 뒤 "4kg이나 쪘다"며 아쉬운 반응을 보였다.

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하지만 야노시호의 키가 173cm라는 사실이 알려지자 다른 출연자들은 "진짜 말랐다"며 놀라움을 드러냈다. 이에 야노시호는 "(살이 쪄서) 사진이 좀 부하게 나오는 것 같다"고 털어놨다.

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이날 야노시호는 평소 즐겨 먹는 토마토와 두부를 활용한 '급찐급빠' 레시피도 공개했다.

또한 요리하는 중에도 몸을 계속 움직이는 틈새 전신 운동을 선보였다. 마치 춤을 추는 듯한 동작에 대해 그는 "아랫배가 부드러워진다. 매일 틈날 때마다 하면 실루엣이 바뀐다"며 "운동할 시간이 없으니까 배가 불룩 나오는 느낌이다. 그래서 틈날 때마다 움직인다"고 자신만의 관리 비결을 전했다.