김종국 母, '미우새' 하차 후 첫 심경…"아들 결혼한 게 더 좋아"

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 김종국의 어머니가 SBS 예능 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새') 하차 소감을 솔직하게 밝혔다.

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9일 유튜브 채널 '김종국 GYM JONG KOOK(짐종국)'에는 '팔순 지난 어머니도 피할 수 없는 PT... (Feat. 어머니)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 김종국은 "작년 어머니 팔순을 제대로 챙겨드리지 못해 뒤늦게 생일 기념 여행을 준비했다"며 어머니와 함께 미국 라스베이거스로 떠났다.

여행 내내 김종국은 어머니와 함께 식사를 하고 쇼핑을 즐기는가 하면, 헬스장에서는 직접 일일 트레이너를 자처해 혹독한 PT를 진행했다.

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어머니는 "몸살 나도 모른다"고 투덜거리면서도 끝까지 운동을 소화해 훈훈함을 자아냈다.

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여행 마지막 날 김종국은 어머니에게 "생일 여행이 어땠냐"고 물었고, 어머니는 "아들 덕분에 생각지도 못하게 와서 잘 놀고 간다"며 만족스러운 미소를 지었다.

이어 화제는 자연스럽게 '미우새' 하차로 이어졌다.

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김종국은 결혼 후 어머니가 프로그램을 떠나게 된 것에 대해 "아쉽지 않냐"고 물었고, 어머니는 단호하게 "아들이 결혼했는데 못 나가는 게 당연하다"고 답했다.

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이어 "아들 결혼한 게 더 좋다"고 덧붙이며 프로그램 하차에 대한 아쉬움보다 아들의 새 출발을 더 기쁘게 생각하는 속내를 전해 눈길을 끌었다.

한편 김종국은 지난해 9월 비연예인 아내와 극비리에 결혼식을 올렸다. 이후 '미우새'에서도 자연스럽게 하차하며 새로운 결혼 생활을 이어가고 있다.

narusi@sportschosun.com