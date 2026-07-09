선우용여, 수천억 가치 이태원 호텔 부지 놓쳤다…"남편, 올 때마다 후회"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 선우용여가 남편과의 추억이 담긴 이태원을 찾았다가 현재 수천억 원대 가치로 거론되는 호텔 부지를 살 기회가 있었다는 과거를 공개했다.

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9일 유튜브 채널 '순풍 선우용여'에는 '매일 먹던 호텔 조식 파격 변경한 뷔페의 여왕 82세 선우용여 (이태원 5성급)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 선우용여는 이태원의 한 5성급 호텔에서 조식을 즐긴 뒤 주변을 산책하며 "원래는 다른 호텔에서 조식을 먹었다"며 오랜 추억을 꺼냈다.

그는 "결혼하고 남편과 함께 이곳에 왔으니까 벌써 몇십 년이 됐다"며 "호텔이 문을 연 뒤부터 다녔고, 일주일에 세 번 정도 올 만큼 자주 찾았다"고 말했다.

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이어 호텔 주변을 둘러보던 선우용여는 뜻밖의 비화를 털어놨다.

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그는 "원래 우리 남편이 이곳을 사려고 했다"며 "당시에는 정부 땅이었는데, 마침 신림동에 다른 땅이 나오는 바람에 이곳을 포기하고 그 땅을 샀다"고 회상했다.

이어 "그래서 우리 남편은 여기만 오면 '에이, 내가 살 걸'이라고 늘 이야기했다"고 덧붙이며 웃었다.

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현재 해당 부지는 서울의 대표적인 호텔 부지로 꼽히며 수천억 원대 가치가 거론되는 곳으로 알려져 있어 선우용여의 일화는 더욱 눈길을 끌었다.

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선우용여는 호텔에 얽힌 가족과의 추억도 전했다.

그는 "여름방학이면 아이들과 보름 정도 호텔에서 지냈다"며 "당시에는 지금처럼 조식 뷔페가 없어 햄버거를 사다 먹였고, 아이들은 수영장에서 자연스럽게 수영을 배웠다"고 말했다.

또 "이곳은 내 놀이터이자 힐링 장소"라며 "아침에 맛있는 조식을 먹고 산책을 하면 몸과 마음이 모두 힐링된다. 내 집 응접실이라고 생각하면 된다"고 남다른 애정을 드러냈다.

narusi@sportschosun.com