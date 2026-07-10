"치아 12개 발치, 임플란트 10개" 치과 논란…통장도 '몽땅' 털렸다

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국의 한 치과가 심장질환과 고혈압 등을 앓고 있는 60대 남성의 치아 12개를 한 번에 발치한 뒤 임플란트 시술을 진행하고, 환자의 계좌에 있던 돈까지 모두 결제한 사실이 드러나 당국의 제재를 받았다.

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홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면 중국 산시성 바오지시에 거주하는 리 모씨(63)는 지난해 9월 치통 치료를 위해 한 치과를 찾았다. 리씨는 '오전에 임플란트를 하고 오후엔 고기를 먹을 수 있다', '치아가 모두 있으면 100세까지 살 수 있다'는 치과 광고를 믿고 병원을 방문했다고 중국 현지 언론에 밝혔다.

병원은 차량까지 보내 리씨를 데려왔고 무료 검진을 제안했다. 그러나 진료 과정에서 남아 있던 치아 12개를 모두 발치한 뒤 임플란트 10개를 식립하는 시술을 진행했다.

문제는 시술이 끝난 뒤 발생했다. 치과 측은 리 씨의 은행 계좌와 모바일 결제 계좌에서 1만 8800위안(약 410만원)을 모두 결제했고, 추가로 6200위안(약 137만원)의 미납금까지 남겼다.

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가족들이 더욱 충격을 받은 이유는 그의 건강 상태였다.

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리씨는 관상동맥질환과 심근경색, 당뇨병, 고혈압을 앓고 있으며 심장에 관상동맥 스텐트 4개를 삽입한 상태였다. 이러한 환자는 치아 발치나 임플란트 시술 시 출혈과 심혈관계 합병증 위험이 높아 일반 환자보다 훨씬 신중한 치료가 요구된다.

한 치과 전문의는 "당뇨병 환자는 혈당이 안정적으로 조절된 이후에 임플란트 시술을 하는 것이 원칙"이라며 "여러 개의 치아를 동시에 발치하고 임플란트를 식립하는 것은 위험성이 크다"고 지적했다.

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실제로 지난해 중국에서는 한 남성이 한 번의 수술로 치아 23개를 발치하고 임플란트 12개를 식립한 뒤 13일 만에 사망한 사례가 보고되기도 했다.

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리씨 가족은 사건 이후 세 차례에 걸쳐 지역 보건당국에 민원을 제기했다. 이들은 치과가 제출한 진료기록이 불완전하며 일부 자료가 조작됐을 가능성이 있다고 주장했다.

실제로 병원 기록에는 환자의 성별이 '여성'으로 잘못 기재돼 있었으며, 시술 전 심장내과 협진 기록도 시술이 끝난 지 6개월이 지나서야 제출된 것으로 확인됐다.

지역 보건 당국은 의료법 위반 내용이 확인됐다며 리씨가 지급한 치료비를 전액 환불하도록 명령했다. 또한 해당 치과병원에 대해 영업정지 후 시정명령을 내렸다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com