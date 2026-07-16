[경마] 한국마사회, 경주퇴역마 이력관리 종합계획 수립

장채원-말과의 교감(말복지특별상) 사진제공=한국마사회

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한국마사회가 경주퇴역마의 은퇴 이후 이동과 관리 현황을 체계적으로 파악하기 위한 '경주퇴역마 이력관리 종합계획'을 수립했다고 16일 밝혔다.

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이번 계획은 말의 생애주기 전반에 걸친 이력관리 사각지대를 해소하고 경주퇴역마 복지를 강화하기 위해 마련됐다. 한국마사회는 ▲말 등록의 법적 기반 강화 ▲이력관리 시스템 개선 ▲등록 접근성 제고 등 3대 전략과 9개 세부 과제를 추진한다.

우선 농림축산식품부와 협력해 현행 자율신고 방식의 말 등록제를 의무신고제로 전환하기 위한 「말산업육성법」 개정을 추진한다. 더러브렛과 일반마 등록 규정도 정비해 소유자 변경과 이동, 폐사 등 주요 변동사항이 적기에 신고될 수 있도록 관리체계를 개선할 계획이다.

경주퇴역마 유통업체와 도축장 등 관계기관과의 협업을 통해 이력관리 시스템도 보완한다. 경주마 반출 신청서에 반출업체명과 연락처, 최종 목적지 등을 추가해 은퇴 이후 이동 경로의 투명성을 높이고, 유통업체와의 정보 공유도 강화한다. 제주지역 중심으로 운영해온 도축 정보 취득체계는 전국으로 확대해 폐사 신고 누락을 줄일 방침이다.

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등록 인력과 장비 등 기반도 확충한다. 전국 단위의 등록 사각지대를 줄이기 위해 외부 등록심사원을 확대하고 모바일 기반 말 등록·이력신고 시스템을 구축한다. 현장에서 개체를 즉시 식별할 수 있도록 마이크로칩 리더기 보급도 추진할 예정이다.

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유성언 한국마사회 말등록복지센터장은 "경주퇴역마 복지를 실질적으로 높이기 위해서는 은퇴 이후 어디에서 어떻게 관리되는지를 정확히 파악하는 것이 출발점"이라며 "이번 종합계획을 차질 없이 추진해 경주마의 은퇴 이후까지 책임 있게 관리하는 촘촘한 말 복지 체계를 구축하겠다"고 말했다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com