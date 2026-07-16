하반기 경륜 최대 화두…김포 vs 수성, 최강팀 자존심 대결

광명스피돔에서 특선급 선수들이 경합을 벌이고 있다. 사진제공=국민체육진흥공단

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2026시즌 하반기 경륜의 최대 관전 포인트는 김포팀과 수성팀의 맞대결이다. 경륜을 대표하는 두 훈련지가 매 회차 치열한 승부를 펼치며 최강팀 자리를 놓고 본격적인 경쟁에 돌입했다.

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양 팀의 경쟁은 단순한 훈련지 대결을 넘어 올 시즌 경륜 판도를 좌우할 핵심 변수로 떠올랐다. 김포팀은 정종진(20기·SS)을 중심으로 공태민(24기·SS), 김우겸(27기·SS) 등 슈퍼특선급 선수들을 앞세우고 있고, 수성팀은 임채빈(25기·SS)을 필두로 류재열(19기·SS), 정해민(22기·S1) 등이 맞서고 있다. 특선급 선수만 김포 19명, 수성 15명에 달할 정도로 양 팀 모두 두터운 전력을 자랑한다.

특히 정종진과 임채빈의 맞대결은 올 시즌 들어 더욱 뜨거워졌다. 지난해까지는 대상경주 결승에서 서로를 견제하면서도 비교적 안정적인 흐름 속에서 승부를 펼쳤다면, 올해는 연대 전술을 적극 활용하거나 정면 승부를 선택하는 장면이 늘면서 경기의 긴장감도 한층 높아졌다.

정종진(20기, SS, 김포) 사진제공=국민체육진흥공단

임채빈(25기, SS, 수성). 사진제공=국민체육진흥공단

이를 가장 잘 보여준 무대가 지난달 열린 상반기 왕중왕전 결승이었다. 초반 자리싸움부터 치열한 신경전이 이어졌고, 임채빈은 팀 동료 정해민과의 연대를 앞세워 정종진을 압박했다. 그러나 경기 후반 흐름이 바뀌면서 정종진이 역전에 성공했고, 공태민까지 가세하며 우승을 차지했다. 결과 못지않게 두 강자가 펼친 치열한 수싸움이 깊은 인상을 남긴 경기였다.

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양 팀의 경쟁은 에이스들만의 무대가 아니다. 하반기 첫 특선급 결승이 열린 지난 5일 광명스피돔에서도 김포와 수성의 자존심 대결이 이어졌다. 하반기 슈퍼특선에 새롭게 합류한 김우겸과 베테랑 류재열이 맞붙은 가운데 김우겸은 신예 문신준서(30기·S1)를 활용해 주도권을 잡는 듯했다. 하지만 류재열이 백스트레치에서 특유의 젖히기를 성공시키며 승부를 뒤집었다. 경험과 패기가 맞부딪힌 명승부였다.

류재열(19기, SS, 수성) 사진제공=국민체육진흥공단

김우겸(27기, SS, 김포) 사진제공=국민체육진흥공단

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양 팀 모두 전력도 탄탄하다. 김포는 인치환(17기·S1), 정재원(19기·S1), 최동현(20기·S1), 박건수(25기·S2) 등이 중심을 이루고 있고, 수성은 정해민을 비롯해 김옥철(27기·S1), 손제용(28기·S1), 석혜윤(28기·S1) 등 정상급 선수들이 포진해 있다. 대상경주와 특선급 결승마다 양 팀 선수들이 대거 맞붙는 만큼 시즌 후반으로 갈수록 경쟁은 더욱 치열해질 전망이다.

예상지 명품경륜 이근우 수석기자는 "최근 김포팀과 수성팀의 경쟁은 단순한 훈련지 대결을 넘어 경기 양상 자체를 바꿀 정도로 치열해지고 있다"며 "정종진과 임채빈의 맞대결은 물론 양 팀 선수들의 자존심 경쟁 역시 하반기 경륜의 또 다른 볼거리가 될 것"이라고 전망했다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com