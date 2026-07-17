물티슈·보조배터리 주웠다가 '쾅'…러시아군 '폭탄 함정' 의혹

사진출처=데일리메일

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[스포츠조선 장종호 기자] 러시아군이 우크라이나 남부 헤르손 지역에 폭발물을 숨긴 물티슈와 휴대용 보조배터리를 드론으로 투하해 공분을 사고 있다.

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우크라이나 당국과 인도주의 단체는 어린이와 일반 시민이 무심코 이 물건들을 주워 들었다가 목숨을 잃을 수 있다며 각별한 주의를 당부했다.

데일리메일 등 외신들에 따르면 우크라이나를 지원하는 국제 구호단체 '호프 포 우크라이나(Hope For Ukraine)'는 최근 헤르손 시내 곳곳에서 폭발물이 설치된 것으로 의심되는 물티슈 케이스와 보조배터리가 잇따라 발견됐다고 밝혔다. 겉모습은 일반 생활용품과 다르지 않아 시민들이 분실물로 착각해 집어 들 가능성이 높은 것으로 알려졌다.

이 단체는 러시아군이 기존의 대인지뢰 대신 일상용품을 이용한 새로운 방식으로 민간인을 위협하고 있다고 주장했다.

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이어 "봄철에는 러시아군이 꽃잎 모양의 대인지뢰를 대량 살포했지만 주민들이 위험성을 인식하면서 접근을 피하기 시작했다"며 "6월 중순 이후부터는 물티슈 케이스에 폭발물을 숨기는 사례가 나타났고, 최근에는 도로변에서 폭발물이 내장된 보조배터리까지 발견됐다"고 전했다.

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그러면서 "아이들은 물론 성인도 아무 의심 없이 물건을 집어 들었다가 치명적인 피해를 입을 수 있다"며 "이는 민간인을 대상으로 한 전쟁범죄이자 극도의 심리전"이라고 비판했다.

현지에서는 이번 폭발물이 드론을 통해 시내 상공으로 운반된 뒤 거리 곳곳에 투하된 것으로 추정하고 있다.

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우크라이나 헤르손 당국은 "보조배터리처럼 보이는 물건을 시민이 주워 사용하도록 유도하는 것이 목적"이라며 "그 결과는 치명적일 수 있다"고 말했다.

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또 "부모들은 자녀들에게 길에서 발견한 어떤 물건도 절대로 줍거나 만져서는 안 된다는 점을 반드시 교육해야 한다"고 강조했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com