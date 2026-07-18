반려견이 주방기구 작동 '화재'…3억원 피해에 반려동물 3마리 숨져

사진출처=CBS

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[스포츠조선 장종호 기자] 미국에서 반려견이 주택 화재를 일으켜 반려동물 3마리가 목숨을 잃었고 약 3억원에 달하는 재산 피해를 입었다.

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CBS 등 미국 매체들에 따르면 지난 10일(현지시각) 메릴랜드주 벨캠프의 한 주택에서 화재가 발생해 반려동물 3마리가 목숨을 잃었다.

건물과 내부 집기를 포함한 재산 피해액은 20만 달러(약 3억원)으로 추산됐다.

이날 불은 반려견이 토스터를 작동시켜서 발생한 것으로 파악됐다.

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화재 당시 집주인은 외출 중이었으며, 주방에 설치된 홈 카메라에는 반려견 '보(Bo)'가 조리대 위로 뛰어오르는 장면이 고스란히 담겼다.

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이후 토스터가 작동하면서 주변에 있던 가연성 물질에 불이 붙었고, 순식간에 화재가 주택 내부로 번졌다.

사고 직후 이웃 주민들이 구조에 나서 보와 또 다른 반려견 '애디'는 구조됐지만, 다른 반려견 1마리와 고양이 2마리는 끝내 목숨을 잃었다.

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전문가들은 반려동물만 집에 남겨둘 경우 토스터와 전기레인지 등 열을 발생시키는 전기제품의 전원을 차단하고, 휴대용 리튬이온 배터리도 반려동물이 접근할 수 없는 곳에 보관하는 것이 화재 예방에 도움이 된다고 조언했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com