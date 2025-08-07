'최연소 챔피언 타이틀, 독이 됐나' 17세 프로 김영원 PBA 2개 대…

스포츠조선

'최연소 챔피언 타이틀, 독이 됐나' 17세 프로 김영원 PBA 2개 대회 연속 128강 탈락

김영원. 사진제공=PBA

'PBA 최연소 챔피언' 기록을 갖고 있는 10대 프로선수 김영원(17·하림)이 2개 대회 연속 128강 탈락의 고배를 들었다.

김영원은 6일 경기도 고양시 '고양 킨텍스 PBA 스타디움'에서 열린 프로당구 2025~2026시즌 3차투어 '올바른 생활카드 NH농협카드 PBA-LPBA 채리티 챔피언십' 128강에서 승부치기까지 가는 접전 끝에 이대웅에게 패했다.

이로써 김영원은 지난 2차 투어(하나카드 챔피언십)에 이어 3차 투어에서도 128강에서 탈락하며 체면을 구겼다. 올해 개막 투어에서 그나마 64강에 오른 게 최고 성적이다.

이번 대회 와일드카드로 나선 이대웅을 만난 김영웅은 1, 3세트에 패한 뒤 2, 4세트를 따내며 결국 승부치기에 들어갔다. 승부치기에서 선공으로 나선 김영원은 공격을 실패했고, 후공인 이대웅이 기회를 살리며 승리했다.

김영원의 팀동료 김준태(하림)는 로빈슨 모랄레스(콜롬비아·휴온스)를 상대로 세트스코어 3대1로 승리해 64강에 진출했다. 세트스코어 1-1에서 3, 4세트를 연달아 15-4로 승리하며 손쉽게 64강 티켓을 따냈다.

외인 강자들도 64강에 대거 합류했다. '스페인 최강자' 다비드 마르티네스(크라운해태)는 김도형1을 세트스코어 3대0으로 잡아냈고, 개막전 준우승자 다니엘 산체스(스페인·웰컴저축은행)는 윤계한을 세트스코어 3대0으로 제쳤다. '미스터 매직' 세미 사이그너(튀르키예·웰컴저축은행)는 김원섭을 3대1로 꺾었다. 륏피 체네트(튀르키예·하이원리조트)는 이영민을 3대0으로 제압했다.

이밖에 최성원(휴온스) 조건휘(SK렌터카) 김재근 오태준(이상 크라운해태) 신정주(하나카드) 최원준(에스와이) 등 토종 강자들도 64강 진출에 성공했다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

