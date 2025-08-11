스포츠조선

'2025 국제 스페셜 뮤직&아트 페스티벌' 성황리에 마무리...장애 예술가로서 한 걸음 내딛다

기사입력 2025-08-11 14:10


'2025 국제 스페셜 뮤직&아트 페스티벌' 성황리에 마무리...장애 예…

'2025 국제 스페셜 뮤직&아트 페스티벌' 성황리에 마무리...장애 예…

'2025 국제 스페셜 뮤직&아트 페스티벌' 성황리에 마무리...장애 예…

'2025 국제 스페셜 뮤직&아트 페스티벌' 성황리에 마무리...장애 예…

[스포츠조선 윤진만 기자]스페셜올림픽코리아(회장 정양석)가 주최하는 글로벌 통합예술축제 '2025 국제 스페셜 뮤직&아트 페스티벌'(조직위원장 나경원)이 10일, 4일간의 일정을 마치고 서울대학교에서 성황리에 막을 내렸다.

올해로 13회를 맞은 이번 페스티벌은 발달장애인과 비장애인이 예술을 통해 교감하고 소통하는 장으로, 전 세계에 깊은 감동을 전했다. 음악과 미술을 통해 발달장애 아티스트의 잠재력과 창의성을 표현하며, 모두가 주인공이 되는 무대를 만들어냈다.

이번 페스티벌에는 미국, 러시아, 인도, 이집트 등 총 10개국에서 온 발달장애 아티스트 105명과 비장애인 메이트 105명, 멘토 교수진 34명, 자원봉사자, 관객 등 총 700여 명이 참여해 축제의 의미를 더했다.

국내 저명한 멘토단으로는 김대진 클래식 음악감독, 임백천 팝 음악감독, 서혜연 운영감독, 김영욱 명예감독 등이 참여해 발달장애 아티스트들에게 전문성 높은 수업과 예술적 영감을 전했다.

프로그램은 단순한 공연을 넘어 누구나 참여하고 공감할 수 있는 통합 문화의 장으로 꾸려졌다. 뮤직&아트 클래스, 마스터 클래스, 폐막 콘서트, 데일리 콘서트, 피아노 콘서트, 그린프레임 사진전, 아트클래스 특별전, 문화체험 프로그램, 미니 스페셜올림픽 등 다채로운 공연과 문화체험 프로그램이 진행됐다.

특히 폐막콘서트에서는 1부 클래식, 2부 팝 공연으로 진행되어 참가자들이 그동안 갈고 닦은 실력을 선보였다. 멘토와 멘티가 함께하는 무대는 관객들에게 깊은 감동을 전했으며, 참가자 전원에게는 수료증과 감사편지가 수여됐다.

클라리넷 유승엽 아티스트는 "처음에는 낯선 환경이 두려웠지만, 음악 수업과 무대를 통해 자신의 가능성을 발견하게 됐다"며 "멘토의 따뜻한 지지 덕분에 음악에 대한 흥미와 용기를 얻었다"고 말했다.

팝 감독으로 참여한 임백천 감독은 "발달장애 아티스트들의 진심 어린 열정에 오히려 더 큰 감동을 받았다"고 전했으며, 자원봉사자로 참여한 김민주 학생은 "예술의 가치를 체감하는 소중한 경험이었다"고 소감을 전했다.


특히, 메이트로 참여한 주영언 자원봉사자는 장애가 있음에도 불구하고 3박 4일간 맡은 역할에 최선을 다하며 모든 일정을 성실하게 수행해 귀감이 됐다. 그는 "도움을 받던 제가 누군가에게 도움이 될 수 있다는 걸 느낀 값진 경험이었다"며 "봉사가 이렇게 재밌는지 몰랐고, 장애가 있다고 해서 할 수 없는 게 아니라는 걸 보여주고 싶었다"고 전하며, 다른 이들에게도 도전을 추천했다.

한편, 스페셜올림픽코리아 나경원 명예회장은 "발달장애 예술인들도 충분히 전문적인 직업을 가질 수 있고, 지속적인 성장과 발전이 가능하다는 것을 많은 사람들에게 알리는 계기가 되었기를 바란다"고 말했다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

정은혜♥조영남, 2세 계획 두고 가족과 논쟁 "2세 케어, 가족 몫 될 것" ('동상이몽2')

2.

153cm 송가인, 키 170cm됐다..9등신 황금 비율

3.

'비♥' 김태희, 쫄티 입고 뉴욕 접수..'45살 애둘맘' 안 믿겨

4.

유재석, 출연료가 안 아까운 美친 비주얼..양세찬과 '입툭튀 거지 브라더스' 결성

5.

트와이스 사나, 지드래곤 ♥럽스타에 입열었다.."입 간질간질했지만, 한달간 참아"(냉터뷰)

스포츠 많이본뉴스
1.

축구의 신 메시도 중국은 싫다...'中 가기 싫어요' 요청에 아르헨티나 전격 취소

2.

차갑게 식어버린 방망이, 연패 없던 롯데 충격 3연패...갈림길에 섰다, 자칫하면 지옥의 5강 싸움에

3.

"SON 따라 미국 올래?" 살라 결승전 행방불명 사건 또또또 재발…우승 놓친 '英챔피언' 리버풀

4.

英 독점! 손흥민도 경악한 '최악의 부상'→"토트넘 시즌 조기 종료 위기"...결국 대체자 정했다, "SON 애착 인형이 그 자리 뛸 것"

5.

'잠실 라이벌' 울린 미친 수비…'역대 최다 득표' 7월 최고의 순간! 팬들은 이 장면을 꼽았다

스포츠 많이본뉴스
1.

축구의 신 메시도 중국은 싫다...'中 가기 싫어요' 요청에 아르헨티나 전격 취소

2.

차갑게 식어버린 방망이, 연패 없던 롯데 충격 3연패...갈림길에 섰다, 자칫하면 지옥의 5강 싸움에

3.

"SON 따라 미국 올래?" 살라 결승전 행방불명 사건 또또또 재발…우승 놓친 '英챔피언' 리버풀

4.

英 독점! 손흥민도 경악한 '최악의 부상'→"토트넘 시즌 조기 종료 위기"...결국 대체자 정했다, "SON 애착 인형이 그 자리 뛸 것"

5.

'잠실 라이벌' 울린 미친 수비…'역대 최다 득표' 7월 최고의 순간! 팬들은 이 장면을 꼽았다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.