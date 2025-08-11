'2025 국제 스페셜 뮤직&아트 페스티벌' 성황리에 마무리...장애 예…

|
[스포츠조선 윤진만 기자]스페셜올림픽코리아(회장 정양석)가 주최하는 글로벌 통합예술축제 '2025 국제 스페셜 뮤직&아트 페스티벌'(조직위원장 나경원)이 10일, 4일간의 일정을 마치고 서울대학교에서 성황리에 막을 내렸다.
국내 저명한 멘토단으로는 김대진 클래식 음악감독, 임백천 팝 음악감독, 서혜연 운영감독, 김영욱 명예감독 등이 참여해 발달장애 아티스트들에게 전문성 높은 수업과 예술적 영감을 전했다.
프로그램은 단순한 공연을 넘어 누구나 참여하고 공감할 수 있는 통합 문화의 장으로 꾸려졌다. 뮤직&아트 클래스, 마스터 클래스, 폐막 콘서트, 데일리 콘서트, 피아노 콘서트, 그린프레임 사진전, 아트클래스 특별전, 문화체험 프로그램, 미니 스페셜올림픽 등 다채로운 공연과 문화체험 프로그램이 진행됐다.
클라리넷 유승엽 아티스트는 "처음에는 낯선 환경이 두려웠지만, 음악 수업과 무대를 통해 자신의 가능성을 발견하게 됐다"며 "멘토의 따뜻한 지지 덕분에 음악에 대한 흥미와 용기를 얻었다"고 말했다.
팝 감독으로 참여한 임백천 감독은 "발달장애 아티스트들의 진심 어린 열정에 오히려 더 큰 감동을 받았다"고 전했으며, 자원봉사자로 참여한 김민주 학생은 "예술의 가치를 체감하는 소중한 경험이었다"고 소감을 전했다.
특히, 메이트로 참여한 주영언 자원봉사자는 장애가 있음에도 불구하고 3박 4일간 맡은 역할에 최선을 다하며 모든 일정을 성실하게 수행해 귀감이 됐다. 그는 "도움을 받던 제가 누군가에게 도움이 될 수 있다는 걸 느낀 값진 경험이었다"며 "봉사가 이렇게 재밌는지 몰랐고, 장애가 있다고 해서 할 수 없는 게 아니라는 걸 보여주고 싶었다"고 전하며, 다른 이들에게도 도전을 추천했다.
한편, 스페셜올림픽코리아 나경원 명예회장은 "발달장애 예술인들도 충분히 전문적인 직업을 가질 수 있고, 지속적인 성장과 발전이 가능하다는 것을 많은 사람들에게 알리는 계기가 되었기를 바란다"고 말했다.
