프로젝트 위드-엘루오, 데이터 기반 스포츠·뷰티 융합 제품 연구개발을 위…

프로젝트 위드-엘루오, 데이터 기반 스포츠·뷰티 융합 제품 연구개발을 위한 공동 파트너십 체결

기사입력 2025-08-22 17:08


[스포츠조선 윤진만 기자]스포츠 IT 전문기업 '프로젝트 위드'와 글로벌 바디 마스크팩 1위 코스메틱 OEM. ODM 전문기업 '엘루오'가 양사 대표와 임직원들이 참석해 데이터 기반 스포츠, 뷰티 융합 제품 연구 개발을 위한 공동 파트너십을 21일 체결했다.

이번 파트너십을 통해 프로젝트 위드와 엘루오는 데이터를 기반으로 컨디션 관리가 필수인 전문 선수를 포함한 다양한 스포츠인들이 활용할 수 있는 스포츠와 뷰티가 결합된 스포츠 케어 제품을 연구 개발하게 된다.

프로젝트 위드는 다년간 수천 명의 엘리트 선수의 퍼포먼스 데이터를 축적하였고, 현장에서 수집한 데이터와 측정 현장에서의 선수 관찰, 팀 스케줄, 선수 인터뷰 등을 통해 선수들의 근육 피로 및 회복의 중요성을 확인하였다.

특히 회복, 컨디셔닝에 따라 퍼포먼스의 기록 하락 및 부상 위험 증가 등이 나타나는 것을 데이터를 통해 확인하였고, 꾸준히 현장에서 편하게 사용할 수 있는 리커버리 제품의 필요성을 느꼈고, 글로벌 바디 마스크팩 1위 코스메틱 OEM. ODM 전문기업 엘루오와 함께 스포츠 리커버리 제품에 대한 공동 연구 개발을 진행하게 되었다.

프로젝트 위드 이웅장 대표는 "이 제품은 하루 아침에 나온 아이디어가 아니라, 현장에서 땀 흘리며 수집한 데이터를 기반으로 오랜시간 준비해 온 결과"라며 "엘루오와의 협력을 통해 스포츠 리커버리 시장에 새로운 기준을 제시하겠다"라고 말했다.


엘루오 박유석 대표는 "프로젝트 위드가 보유한 방대한 스포츠 데이터와 당사의 화장품 제조 기술이 만나, 국내외 소비자에게 차별화된 경험을 제공할 것"이라며 "스포츠·뷰티 융합 제품의 글로벌 시장 진출에도 박차를 가하겠다"고 밝혔다.

한편. 첫 번째 공동 연구 성과물로, 운동선수의 필수 회복 루틴인 아이싱을 보다 간편하게 실현할 수 있는 '프로즌 쿨샷 레그팩'의 개발이 완료되어 곧 시장에 선보일 예정이다.

이 제품은 종아리, 발목, 발 전체 부위에 집중적인 쿨링 효과를 제공하고 격렬한 운동 후 무거워진 다리의 빠른 리프레쉬를 중점으로 설계되었으며, 프로젝트 위드와 엘루오의 수개월에 걸친 연구·개발 끝에 탄생하게 되었다.


또한 연구개발 과정에서 프로선수와 엘리트선수, 피지컬 트레이너 등 다양한 현장 테스트를 거쳐 큰 호평을 받았으며, 이에 양사 모두 제품 출시에 큰 기대를 모으고 있다."

이번 협력은 스포츠 데이터와 코스메틱 기술이 결합해 새로운 산업 영역을 개척하는 첫 사례로, 양사는 향후 글로벌 스포츠 리커버리 시장에서 차별화 된 가치를 창출해 나가겠다는 비전을 밝혔다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

