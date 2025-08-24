인제 마스터즈 시리즈 4라운드 내구 레이스, 김현석-원대한 4연승 달성

|
인제스피디움이 주최하는 '인제 마스터즈 시리즈'의 시즌 4라운드가 인제군, 금호타이어, 앱솔의 후원으로 지난 23일 강원도 인제군 인제스피디움에서 펼쳐졌다.
김현석-원대한 조는 이날 낮에 열린 예선전에서 랩타임 1분 49초251을 기록, 4경기 연속 통합 폴 포지션을 따내며 우승에 한발짝 다가섰다. 이어 오후 6시에 시작된 결승전에서도 피트인을 했을 때를 제외하곤 계속 선두를 지켜냈다. 결국 3.908㎞의 인제스피디움 풀코스 77랩을 2시간 49분 31초 081에 달성해 4연승을 차지했다.
당초 이날 경기는 최대 3시간 혹은 선두 팀이 77랩(300㎞)을 통과하면 끝나도록 했는데, 김현석-원대한은 3시간을 채 소요하지 않고도 우승을 확정짓는 좋은 페이스를 보여줬다. 2위는 같은 팀의 김요셉-임형수 조가 선두와 13초611 차이로 들어왔다. 한일 고교생 드라이버 듀오 정진서-유세이 미츠야마(DMZ) 조는 꾸준히 안정적인 주행을 이어가 71랩을 돌아 3위 트로피를 들어올렸다.
INGT2N 클래스에서는 김태일-장성훈-이기현(팀05X) 조가 2시간 50분 16초 440 동안 73랩을 돌아 클래스 우승컵을 차지했으며, INGT2N 에보 클래스에서는 정상오-이팔우-김태희(브라비오)조가 1위를 차지했다. INGT3 클래스에서는 3시간 동안 드라이버 교체 없이 주행을 이어간 표명섭(리퀴몰리JD레이싱)이 2시간 50분 56초 동안 74랩을 돌아 통합 3위이자 클래스 1위를 달성했다.
인제=남정석 기자 bluesky@sportschosun.com