2025년 장애인스포츠등급분류 2차 교육 세미나 개최[장애인체육SNS]

○…대한장애인체육회가 주최하고 용인대 특수체육연구소가 주관하는 '2025년 장애인스포츠등급분류 2차 교육 세미나'가 30일 수원컨벤션센터에서 개최된다. 이번 교육 세미나는 등급분류에 관한 기초 지식 및 이해도 향상이 목적이다. 교육 내용은 장애인스포츠등급분류의 개요, 장애인스포츠등급분류의 과정 및 평가절차, 장애인스포츠등급분류 최신 동향, 지도자와 연맹이 바라보는 스포츠 등급분류 등으로 구성됐다. 관련 문의는 용인대 특수체육연구소로 하면 된다.
○…제4회 전국시각장애인체육대제전이 29~31일 수원특례시 일대 6개 경기장에서 열린다. 전국시각장애인체육대제전은 (사)한국시각장애인스포츠연맹이 주최하는 국내 유일의 전국 단위 시각장애인스포츠 종합대회로, 올해 4회째를 맞았다. 이번 대제전에는 전국 17개 시도 선수 700명과 임원 및 관계자 300명 등 총 1000여명이 참가해 골볼, 축구, 볼링, 쇼다운, 한궁, 실내조정, 스크린 골프 종목 등 7개 종목에서 실력을 겨룬다. 특히 이번 대회에는 '택틱스'가 이벤트 종목으로 선정됐다. 택틱스는 브레인스틱(홈이 파여 있는 10개의 젓가락 모양 스틱)과 야구 경기규칙을 접목해 다양한 전략을 겨루는 시각장애인 두뇌 스포츠다. 경기 일정은 한국시각장애인스포츠연맹 홈페이지 공지사항에서 확인할 수 있으며, 누구나 자유롭게 무료 관람할 수 있다.