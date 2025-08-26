대한철인3종협회가 미성년 선수 성폭력 및 불법 촬영 은폐·축소 의혹과 관련된 입장을 밝혔다.
아울러 '협회는 과거의 아픈 경험을 교훈 삼아 모든 선수들이 안전한 환경에서 훈련하고 성장할 수 있도록 제도적 보완을 강화해 왔다. 앞으로도 선수 인권 보호를 위한 교육, 관리·감독 체계, 신고·조사 절차를 더욱 정비하여 재발 방지를 위해 최선을 다하겠다'라고 밝혔다.
협회는 미성년 선수 합숙훈련과 관련한 과거 사례 및 현행 운영 실태를 전수 조사해 문제점을 파악하고, 필요시 수사시관에 공유할 예정이라고 덧붙였다.
끝으로 '현재 수사가 진행 중인 사안에 대해 협회가 사건을 은폐·축소했다는 단정적 주장은 사실과 다르다. 협회는 어떠한 경우에도 사건을 은폐하거나 가해자를 두둔하지 않았으며, 철저히 조사·대응하고 있다. 철인3종협회는 이번 사안을 계기로 선수 인권 보호 체계를 더욱 강화하고, 모든 선수가 안전한 환경에서 훈련할 수 있도록 제도적 장치를 보완하는 데 최선을 다할 것'이라고 밝혔다.
