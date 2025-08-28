스포츠조선

'여제'안세영, 세계선수권 16강 안착했다…36분 만에 2-0 완승, 심유진도 가뿐히 통과

최종수정 2025-08-28 02:39

'여제'안세영, 세계선수권 16강 안착했다…36분 만에 2-0 완승, 심…
안세영. 사진제공=대한배드민턴협회

'여제'안세영, 세계선수권 16강 안착했다…36분 만에 2-0 완승, 심…
심유진. 사진제공=대한배드민턴협회

[스포츠조선 최만식 기자] '셔틀콕 여제' 안세영(23·삼성생명)이 세계선수권 16강에 안착했다.

세계랭킹 1위 안세영은 28일(한국시각) 프랑스 파리에서 펼쳐진 '2025 세계개인배드민턴선수권대회' 여자단식 32강전서 이본 리(독일)를 36분 만에 게임스코어 2대0(21-15, 21-7)으로 완파했다.

세계 55위, 상대 전적 5전패로 안세영에 크게 열세였던 리는 '찻잔 속 태풍' 같은 상대였다.

1게임 초반 안세영이 2-7로 끌려갔다. 하지만 열세는 오래 가지 않았다. 빠른 추격전으로 9-11까지 쫓아간 안세영은 인터벌 이후 1점을 더 내줬지만 곧바로 강력한 공격력을 살려내며 13-12 첫 역전에 성공했다.

그제서야 몸이 풀린 듯 이후 안세영의 파상공세. 안세영은 상대의 리시브 미스를 유발하는 예리한 공격을 앞세워 한 번 잡은 리드를 내줄 틈도 주지 않은 채 차근차근 점수 차를 벌렸다. 20-15 게임포인트 상황에 먼저 도달한 안세영은 상대의 서브 실책으로 1게임 기선제압에 성공했다.


'여제'안세영, 세계선수권 16강 안착했다…36분 만에 2-0 완승, 심…
안세영의 32강전. BWF TV 화면 캡처
2게임은 안세영의 독무대였다. 선취점에 성공한 안세영은 1게임에서의 범실을 줄여가며 침착하게 세계 최강다운 경기 운영을 했다. 네트 플레이와 스매시, 드롭샷을 섞어가며 상대가 숨돌릴 틈을 주지 않았다.

먼저 11-5로 앞선 채 인터벌에 들어가 잠깐 숨을 고른 안세영은 1게임과 마찬가지로 후반부 한 수 위의 기량을 과시했다. 상대가 안세영의 허를 찌르기 위해 드롭샷 공격을 시도했지만 빠른 대응의 수비력 앞에 무력화되기 일쑤였고 안세영의 수비 후 빠른 역습에 속수무책이었다.

그렇게 안세영은 상대의 체력을 되레 떨어뜨리며 인터벌 이후 1점도 내주지 않은 채 19-5까지 달아나며 사실상 승부를 결정지었다.


같은 여자단식의 심유진(인천국제공항·세계 12위)도 스리랑카의 라니트마 리야나제(세계 111위)를 2대0으로 꺾고 16강에 합류했다.

한편 앞서 열린 경기에서 여자단식 김가은과 혼합복식 이종민-채유정은 32강에서 탈락했다. 2023년 대회 혼합복식 우승자였던 채유정의 2연패 도전도 무산됐다.
최만식 기자 cms@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박수홍 딸 재이, 父수입 넘어서겠네...첫 화보 촬영 러블리 공주님으로 변신

2.

'터질 게 터졌다' BTS 지민·송다은, 집 영상 공개로 번진 초대형 스캔들

3.

'故 최진실 딸' 김준희, '중국 여행 중 당한 일'에 진절머리 "집에 갈래요..힘들다"

4.

김종민, '문원♥' 신지 신혼집 이사 반대했다.."나중에 가면 어떻겠냐고" (어떠신지)

5.

이시언 '나혼산' 하차, ♥결혼 때문 아니었다 "탑 연예인들 사이 초라해보여" (나래식)[종합]

스포츠 많이본뉴스
1.

'대충격' 손흥민 따라 MLS 갈게! 'GOOD BYE' 맨유 캡틴, 다음 시즌 떠난다…든든한 신입생 영입→영향력 감소

2.

'5이닝 6K 1실점' 커쇼의 찬란한 8월, 5전 전승+ERA 1.88 '이달의 투수?'...LAD 6-3 CIN

3.

'아시아 1등' 일본 축구 대단하네, 한국과 차원이 다른 선수풀...여기도 유럽파, 저기도 유럽파

4.

[오피셜]손흥민 새로운 날개 생겼다! LA FC, 루마니아 국대 전격 영입..."우승 위해 중요한 결정"

5.

"이건 아픔인데" 손흥민, 21세기 리그 우승 없는 '레전드' 톱5 선정…'억세게 운 나쁜' 그리에즈만 1위, 제라드 2위

스포츠 많이본뉴스
1.

'대충격' 손흥민 따라 MLS 갈게! 'GOOD BYE' 맨유 캡틴, 다음 시즌 떠난다…든든한 신입생 영입→영향력 감소

2.

'5이닝 6K 1실점' 커쇼의 찬란한 8월, 5전 전승+ERA 1.88 '이달의 투수?'...LAD 6-3 CIN

3.

'아시아 1등' 일본 축구 대단하네, 한국과 차원이 다른 선수풀...여기도 유럽파, 저기도 유럽파

4.

[오피셜]손흥민 새로운 날개 생겼다! LA FC, 루마니아 국대 전격 영입..."우승 위해 중요한 결정"

5.

"이건 아픔인데" 손흥민, 21세기 리그 우승 없는 '레전드' 톱5 선정…'억세게 운 나쁜' 그리에즈만 1위, 제라드 2위

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.