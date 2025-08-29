스포츠조선

'윔블던 챔피언' 시비옹테크 등 세계적인 스타 한국에 뜬다…내달 13일 WTA 500 코리아오픈 개막

최종수정 2025-08-29 09:04

'윔블던 챔피언' 시비옹테크 등 세계적인 스타 한국에 뜬다…내달 13일 …

'윔블던 챔피언' 시비옹테크 등 세계적인 스타 한국에 뜬다…내달 13일 …

[스포츠조선 윤진만 기자]국내 유일의 테니스 투어 대회, WTA 500 코리아오픈이 오는 9월13일부터 21일까지 서울 송파구 올림픽공원 테니스경기장에서 열린다. 2004년 첫 대회 이후 올해로 21회째(2020년 미개최)를 맞이한 2025 코리아오픈에는 윔블던 챔피언 이가 시비옹테크(폴란드), 준우승자 아만다 아니시모바(미국) 등이 출전 신청을 했다. 한국과 카자흐스탄의 데이비스컵 월드그룹 1 (9월 12~13일) 경기에 이어 코리아오픈이 열리면서 '9월의 테니스 축제'에 국내 테니스 팬들의 관심이 높아지고 있다.

25일 마감된 엔트리를 보면 톱시드는 시비옹테크가 받는다. 부진한 상반기를 보냈던 시비옹테크는 윔블던에서 올시즌 첫 우승을 차지하며 반등에 성공했다. 최근 WTA 1000 신시내티오픈마저 접수하며 시즌 2승째를 따냈고, 세계 2위 자리에도 복귀했다. 작년 '노쇼' 논란을 겪기도 했던 시비옹테크의 첫 한국 방문으로, 시비옹테크는 지난 7월, 일찌감치 '올해 코리아오픈에 출전할 것'이라는 영상을 자신의 SNS에 올린 바 있다.

특히 시비옹테크의 아버지 토마즈는 1988년 서울올림픽에 폴란드 조정 국가대표 선수로 방한한 적이 있는 것으로 전해졌다.


'윔블던 챔피언' 시비옹테크 등 세계적인 스타 한국에 뜬다…내달 13일 …
2번 시드는 아니시모바에게 돌아갔다. 올해 윔블던에서 커리어 최초로 그랜드슬램 결승까지 올랐던 아니시모바는 작년에 이어 2년 연속 한국을 찾는다. 아니시모바는 작년에는 시드를 받지 못했지만 올해에는 2번 시드를 받으며 1년 사이 달라진 위용을 과시 중이다.

작년 대회 우승자인 베아트리츠 하다드 마이아(브라질), 국적을 러시아에서 호주로 바꾼 다리아 카사트키나, 2022년 대회 챔피언 에카테리나 알렉산드로바(러시아) 역시 올해에도 한국을 찾는다.

주목해야 할 신예 선수들의 이름도 눈에 띈다. 제2의 캐롤라인 워즈니아키로 불리는 클라라 토슨(덴마크, 2002년생), 올해에만 벌써 두 차례 투어 챔피언에 오른 마야 조인트(호주, 2006년생), 와일드카드 돌풍을 일으키며 올해 프랑스오픈 4강까지 올랐던 루이 보아송(프랑스, 2003년생)도 본선 엔트리에 이름을 올렸다.

올해 코리아오픈의 총상금은 112만9610 달러(약 15억7000만원)이다. 13~14일 예선 경기 이후, 15일부터 본선에 돌입한다. 작년과는 달리 올해 본선 경기는 센터코트와 그랜드스탠드, 두 코트에서만 열리며, 나이트세션의 경기 수를 늘려 보다 많은 관중을 유치하겠다는 계획이다. 코리아오픈 온라인 티켓은 9월 1일 오후 5시, Fever 어플리케이션과 홈페이지, 코리아오픈 대회 홈페이지를 통해 구매가 가능하다.

이진수 토너먼트 디렉터는 "어려운 환경 속에서도 코리아오픈을 개최할 수 있게 되어 기쁘게 생각한다. 대회장 환경이 WTA 500 등급을 치르기에 부족함이 아쉽다. 이번 대회를 통해 한국 선수들이 프로 무대에 도전하고자 하는 동기 부여를 제공받고, 그 기회를 잡기 바란다. 또한 테니스를 사랑하는 팬들이 많이 현장을 찾아주어 세계적인 선수들의 멋진 경기를 관전하기를 바란다"라고 말했다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"연예인 성격 차이 이혼? 대부분 부정행위"…변호사 폭로 나왔다[SC리뷰]

2.

'대장금' '이산' 故 신국, 루게릭 5년 투병 끝 별세..동료배우들 애도 속 5주기

3.

풍자, 17kg 빼더니 주우재와 핑크빛…"속도 맞추겠다"[SC리뷰]

4.

'이혼' 이시영 "임신 8개월, 배 많이 나옴♥" 임부복 D라인 공개

5.

블랙핑크 로제, '아파트' 대박에 유튜브로만 110억 벌었다[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

'또 만났다' 이강인-김민재 2년 연속 챔스 코리안더비 성사!…'배신자 낙인' 트렌트는 친정 리버풀 격돌

2.

708일 버텨내고 돌아온 오타니, 우리가 알던 그 투수였다[스조산책 MLB]

3.

누가 봐도 '호령이 덕분에 2연승!' 강렬한 '9번 타자', 6연패 팀의 멱살을 잡고 2연승 맹활약 [SC히어로]

4.

'승점 도둑 맞았다' 중국 축구도 오심으로 '몸살', "골 인정 잘못, VAR 미개입도 잘못"

5.

폰세 넘은 괴력 K→이제 '-19' 신기록도 자신한다, 언제? "2G면 가능하지 않을까요?"

스포츠 많이본뉴스
1.

'또 만났다' 이강인-김민재 2년 연속 챔스 코리안더비 성사!…'배신자 낙인' 트렌트는 친정 리버풀 격돌

2.

708일 버텨내고 돌아온 오타니, 우리가 알던 그 투수였다[스조산책 MLB]

3.

누가 봐도 '호령이 덕분에 2연승!' 강렬한 '9번 타자', 6연패 팀의 멱살을 잡고 2연승 맹활약 [SC히어로]

4.

'승점 도둑 맞았다' 중국 축구도 오심으로 '몸살', "골 인정 잘못, VAR 미개입도 잘못"

5.

폰세 넘은 괴력 K→이제 '-19' 신기록도 자신한다, 언제? "2G면 가능하지 않을까요?"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.