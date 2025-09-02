'데뷔전서 28초만에 KO승' '좀비 주니어'의 2차전은 '코리안 슈퍼보…

스포츠조선

'데뷔전서 28초만에 KO승' '좀비 주니어'의 2차전은 '코리안 슈퍼보이'의 대타. 이정영 이긴 산토스와 대결[UFC]

기사입력 2025-09-02 15:43


유주상이 UFC 데뷔전서 KO승을 거둔뒤 기뻐하고 있다. 사진제공=UFC

[스포츠조선 권인하 기자]'좀비 주니어' 유주상(31)이 부상당한 최두호의 대타로 투입돼 '윌리캣' 다니엘 산토스(30·브라질)와 맞붙는다.

유주상은 오는 10월 5일(이하 한국시각) 미국 네바다주 라스베이거스 티모바일 아레나에서 열리는 'UFC 320: 안칼라예프 vs 페레이라 2'에서 산토스(12승 2패)와 격돌한다. 9승 무패의 신성 유주상은 UFC 2연승이자 통산 10연승을 노린다.

원래 산토스의 상대는 '코리안 슈퍼보이' 최두호였다. 9월 23일 호주 퍼스 대회에서 대결하기로 했지만 최두호가 훈련 중 무릎 부상을 입으면서 출전이 불가능해졌다. 최두호의 대타로 유주상이 투입됐고, 경기를 2주 뒤인 10월 5일 UFC 320으로 미뤘다.

멋진 KO승으로 UFC의 문을 연 유주상의 두번째 경기다. 지난 6월 'UFC 318: 드발리쉬빌리 vs 오말리 2'에서 ROAD TO UFC 시즌1 라이트급 준우승자 제카 사라기를 경기 시작 28초 만에 왼손 카운터 체크훅으로 KO시키며 화려하게 UFC에 데뷔했다.

KO 영상이 전 세계적으로 화제가 되며 유주상은 MMA 팬들에게 큰 주목을 받았다. 이에 그는 UFC와 다리를 놓아준 ZFN 회장 '코리안 좀비' 정찬성과 함께 UFC 공식 유튜브 채널과 인터뷰했다. 이 자리에서 유주상은 "UFC 5전째에 타이틀에 도전하겠다"는 포부를 밝혔다.


유주상과 제카 사라기의 경기 장면. 사진제공=UFC

다니엘 산토스와 이정영의 경기장면. 사진제공=UFC
산토스는 한국 선수들과 인연이 깊다. 한국 선수와 세번 연속 매치업이기 때문이다. 지난 5월 '코리안 타이거' 이정영을 레슬링으로 공략해 만장일치 판정승을 거뒀다. 이어 또 다른 한국인 최두호와 경기가 잡혔다가, 최두호가 부상을 입으며 다시 유주상과 맞붙게 됐다.

산토스는 무에타이 기반의 타격가로 준수한 그래플링 실력도 갖추고 있다. 슈트박스 지에구 리마 소속으로 전 UFC 라이트급 챔피언 찰스 올리베이라와 웰터급 랭킹 6위 이안 마샤두 개리의 팀 동료다. 저돌적으로 상대방에게 돌진하는 스타일이었으나 최근 타격과 그래플링을 섞으며 완성도가 높아졌다. UFC에서는 3승 1패를 기록 중.

유주상에게는 본격적인 UFC 시험 무대라 할 수 있다. 데뷔전 상대 제카 사라기는 1승 2패로 UFC에서 방출됐지만 산토스는 UFC 경쟁력을 충분히 입증한 선수다. 산토스를 넘어설 경우 UFC 생존을 넘어 정상을 향해 치고 올라갈 수 있게 된다.


이날 메인 이벤트에선 UFC 라이트헤비급(93㎏) 챔피언 마고메드 안칼라예프가 전 챔피언 알렉스 페레이라를 상대로 타이틀 1차 방어전을 벌인다. 안칼라예프는 지난 3월 UFC 313에서 페레이라를 만장일치 판정으로 꺾고 챔피언에 등극했다.

코메인 이벤트에선 UFC 밴텀급(61.2㎏) 챔피언 메랍 드발리쉬빌리가 랭킹 4위 코리 샌드헤이건에 맞서 타이틀 3차 방어전에 나선다.
권인하 기자 indyk@sportschosun.com



