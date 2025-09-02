'데뷔전서 28초만에 KO승' '좀비 주니어'의 2차전은 '코리안 슈퍼보…

|
|
[스포츠조선 권인하 기자]'좀비 주니어' 유주상(31)이 부상당한 최두호의 대타로 투입돼 '윌리캣' 다니엘 산토스(30·브라질)와 맞붙는다.
멋진 KO승으로 UFC의 문을 연 유주상의 두번째 경기다. 지난 6월 'UFC 318: 드발리쉬빌리 vs 오말리 2'에서 ROAD TO UFC 시즌1 라이트급 준우승자 제카 사라기를 경기 시작 28초 만에 왼손 카운터 체크훅으로 KO시키며 화려하게 UFC에 데뷔했다.
KO 영상이 전 세계적으로 화제가 되며 유주상은 MMA 팬들에게 큰 주목을 받았다. 이에 그는 UFC와 다리를 놓아준 ZFN 회장 '코리안 좀비' 정찬성과 함께 UFC 공식 유튜브 채널과 인터뷰했다. 이 자리에서 유주상은 "UFC 5전째에 타이틀에 도전하겠다"는 포부를 밝혔다.
|
|
산토스는 무에타이 기반의 타격가로 준수한 그래플링 실력도 갖추고 있다. 슈트박스 지에구 리마 소속으로 전 UFC 라이트급 챔피언 찰스 올리베이라와 웰터급 랭킹 6위 이안 마샤두 개리의 팀 동료다. 저돌적으로 상대방에게 돌진하는 스타일이었으나 최근 타격과 그래플링을 섞으며 완성도가 높아졌다. UFC에서는 3승 1패를 기록 중.
유주상에게는 본격적인 UFC 시험 무대라 할 수 있다. 데뷔전 상대 제카 사라기는 1승 2패로 UFC에서 방출됐지만 산토스는 UFC 경쟁력을 충분히 입증한 선수다. 산토스를 넘어설 경우 UFC 생존을 넘어 정상을 향해 치고 올라갈 수 있게 된다.
이날 메인 이벤트에선 UFC 라이트헤비급(93㎏) 챔피언 마고메드 안칼라예프가 전 챔피언 알렉스 페레이라를 상대로 타이틀 1차 방어전을 벌인다. 안칼라예프는 지난 3월 UFC 313에서 페레이라를 만장일치 판정으로 꺾고 챔피언에 등극했다.
코메인 이벤트에선 UFC 밴텀급(61.2㎏) 챔피언 메랍 드발리쉬빌리가 랭킹 4위 코리 샌드헤이건에 맞서 타이틀 3차 방어전에 나선다.
권인하 기자 indyk@sportschosun.com