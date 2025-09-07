'최대 양궁 장비 제조업체' 이스턴 회장 세계양궁연맹(WA) 새 수장…한…

|
[스포츠조선 김가을 기자]그레그 이스턴 회장이 세계양궁연맹(WA) 수장으로 선출됐다.
이스턴 회장은 3일 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 제56차 WA 총회에서 진행된 차기 회장 투표에서 가장 많은 208표를 받아 제10대 회장으로 당선됐다. 경쟁자인 스위스 출신의 톰 디엘렌 현 사무총장은 96표를 기록했다.
WA는 전통적으로 유럽의 힘이 강했다. 그동안 WA를 이끈 9명의 회장 중 제임스 이스턴 전 회장을 제외한 8명이 구대륙 인사였다. 이번에 그레그 이스턴 회장이 큰 표 차로 선거전에서 승리한 것은 그만큼 변화를 향한 비유럽권 양궁계의 바람이 컸기 때문으로 보인다.
이스턴 회장은 "우리가 함께 세계 양궁계에 큰 변화를 만들어내고 종목을 발전시킬 수 있다고 생각한다. 디엘렌 사무총장과 에르데네르 회장이 만든 기반 위에서 변화를 만들어 나가겠다"고 말했다.
|
한편, 한규형 대한양궁협회 부회장은 WA 부회장직을 연임한다. 한 부회장은 WA 총회에서 WA 부회장으로 재선출됐다. 최경환 양궁협회 사무처장도 WA 헌장 및 규정위원회 위원을 연임하게 됐다. 이와 함께 오진혁 현대제철 코치가 기술위원회, 김진택 대표팀 의무팀장이 의무 및 과학위원회, 안형승 광주시 장애인양궁팀 감독이 장애인양궁위원회 위원으로 새롭게 이름을 올렸다. 한 부회장 등의 새 임기는 4년이다.
김가을 기자 epi17@sportschosun.com