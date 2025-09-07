베트맨, 9월 건전화 캠페인 ‘건전화 프로그램 참여하고 건강한 토토라이프…

|
서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 공식 인터넷 발매사이트 베트맨이 2025년 9월 건전화 캠페인인 '건전화 프로그램 참여하고 건강한 토토라이프 만들기' 이벤트를 오는 30일까지 진행한다고 밝혔다.
이어, 세 가지로 구성된 건전화 프로그램은 '셀프 진단평가'와 '셀프 구매계획', '셀프 휴식계획'으로 나뉘어 있으며, 각각의 프로그램에 한 번씩 참여를 완료하면 된다.
'셀프 진단평가'란 회원 스스로 자신의 게임 성향을 진단해 게임 몰입도를 점검할 수 있는 프로그램이며, '셀프 구매계획'은 과도한 몰입으로 인한 부작용을 예방하기 위해 스스로 한 주 동안 구매 한도와 횟수를 미리 설정하는 시스템이다. 마지막 '셀프 휴식계획'은 스스로 스포츠토토 구매 휴식기를 약속하고 쉬어 가는 캠페인이다.
한편, 이번 이벤트는 오는 30일까지 참여할 수 있으며, 당첨자는 10월 1일에 공지된다. 자세한 내용은 베트맨 내 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com
|